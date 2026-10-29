Dracula Land : le projet roumain prépare sa phase de construction

Le projet sera financé exclusivement par des capitaux privés, sans fonds publics ni européens. La valeur de la première phase pourrait dépasser 1 milliard d’euros. Le projet s’appuie sur une holding immatriculée au Qatar.



Les négociations avec des opérateurs de parc à thème, d’hôtellerie et de commerce ont atteint un stade avancé, selon le communiqué, qui précise que Dracula Land est construit autour de sa propre propriété intellectuelle, avec une stratégie de protection des marques en Europe et aux États-Unis. Une composante métavers est également en développement.



« Le travail le plus important dans un projet d’envergure se fait avant l’arrivée du premier engin sur le chantier », déclare Dragoș Dobrescu, fondateur de Dracula Land, dans le communiqué. « Nous sommes en discussion avec des opérateurs internationaux, des fonds d’investissement et des investisseurs privés . »