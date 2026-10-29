Dracula Land : le projet roumain prépare sa phase de construction - Depositphotos.com Auteur ysbrand
Dracula Land prépare sa phase de construction.
Le projet de destination de loisirs a finalisé le masterplan de sa première grande phase, indique un communiqué de presse.
Le site de 164 hectares, sélectionné pour le projet se trouve à 20 minutes de Bucarest et à 15 minutes de l’aéroport international Henri-Coandă, avec un accès direct à l’autoroute A3 et des liaisons vers l’A0 et l’A7.
La première phase comprendra un parc à thème de six zones thématiques et « des dizaines d’attractions majeures », une aréna polyvalente de 22 500 places, un Aqua Park & Spa ouvert 12 mois par an et un outlet de marques internationales.
Le pôle hôtelier totalisera 1 200 chambres réparties entre le Dracula Grand Hotel (4 étoiles), le Dracula Family Hotel (3 étoiles +) et le Dracula Hotel (3 étoiles), avec des espaces de conférence. Une piste de ski artificielle est également prévue.
Le projet de destination de loisirs a finalisé le masterplan de sa première grande phase, indique un communiqué de presse.
Le site de 164 hectares, sélectionné pour le projet se trouve à 20 minutes de Bucarest et à 15 minutes de l’aéroport international Henri-Coandă, avec un accès direct à l’autoroute A3 et des liaisons vers l’A0 et l’A7.
La première phase comprendra un parc à thème de six zones thématiques et « des dizaines d’attractions majeures », une aréna polyvalente de 22 500 places, un Aqua Park & Spa ouvert 12 mois par an et un outlet de marques internationales.
Le pôle hôtelier totalisera 1 200 chambres réparties entre le Dracula Grand Hotel (4 étoiles), le Dracula Family Hotel (3 étoiles +) et le Dracula Hotel (3 étoiles), avec des espaces de conférence. Une piste de ski artificielle est également prévue.
Un financement exclusivement privé
Le projet sera financé exclusivement par des capitaux privés, sans fonds publics ni européens. La valeur de la première phase pourrait dépasser 1 milliard d’euros. Le projet s’appuie sur une holding immatriculée au Qatar.
Les négociations avec des opérateurs de parc à thème, d’hôtellerie et de commerce ont atteint un stade avancé, selon le communiqué, qui précise que Dracula Land est construit autour de sa propre propriété intellectuelle, avec une stratégie de protection des marques en Europe et aux États-Unis. Une composante métavers est également en développement.
« Le travail le plus important dans un projet d’envergure se fait avant l’arrivée du premier engin sur le chantier », déclare Dragoș Dobrescu, fondateur de Dracula Land, dans le communiqué. « Nous sommes en discussion avec des opérateurs internationaux, des fonds d’investissement et des investisseurs privés. »
Les négociations avec des opérateurs de parc à thème, d’hôtellerie et de commerce ont atteint un stade avancé, selon le communiqué, qui précise que Dracula Land est construit autour de sa propre propriété intellectuelle, avec une stratégie de protection des marques en Europe et aux États-Unis. Une composante métavers est également en développement.
« Le travail le plus important dans un projet d’envergure se fait avant l’arrivée du premier engin sur le chantier », déclare Dragoș Dobrescu, fondateur de Dracula Land, dans le communiqué. « Nous sommes en discussion avec des opérateurs internationaux, des fonds d’investissement et des investisseurs privés. »