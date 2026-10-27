Thompson Hotels ouvre son premier établissement en Italie

Situé Via delle Botteghe Oscure, le Thompson Rome prend place dans un bâtiment des années 1940 rénové - Photo : Thompson Rome
Hyatt poursuit le développement de son portefeuille hôtelier en Europe avec l’ouverture du Thompson Rome.
Situé Via delle Botteghe Oscure, à proximité de la Piazza Venezia, du Forum romain et du Panthéon, l’hôtel prend place dans un bâtiment des années 1940 rénové.
Il compte 69 chambres et suites, trois espaces de restauration et de convivialité, ainsi qu’un programme culturel consacré à l’art romain et contemporain.
Situé Via delle Botteghe Oscure, à proximité de la Piazza Venezia, du Forum romain et du Panthéon, l’hôtel prend place dans un bâtiment des années 1940 rénové.
Il compte 69 chambres et suites, trois espaces de restauration et de convivialité, ainsi qu’un programme culturel consacré à l’art romain et contemporain.
Un premier établissement italien
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Avec cette ouverture, la marque Thompson Hotels, qui appartient au groupe Hyatt, fait son entrée sur le marché italien.
L’établissement est détenu et exploité par AG Group s.r.l. et Rossifin Group.
Le projet s’appuie sur la rénovation d’un bâtiment emblématique de la Via delle Botteghe Oscure, une rue marquée par l’histoire politique italienne de l’après-guerre.
Plusieurs éléments architecturaux d’origine ont été conservés, dont un escalier en marbre et des œuvres de l’artiste italien Gio Pomodoro, redécouvertes au cours des travaux.
L’hôtel associe ces éléments historiques à un aménagement contemporain, avec du mobilier réalisé sur-mesure et des matériaux naturels.
L’établissement est détenu et exploité par AG Group s.r.l. et Rossifin Group.
Le projet s’appuie sur la rénovation d’un bâtiment emblématique de la Via delle Botteghe Oscure, une rue marquée par l’histoire politique italienne de l’après-guerre.
Plusieurs éléments architecturaux d’origine ont été conservés, dont un escalier en marbre et des œuvres de l’artiste italien Gio Pomodoro, redécouvertes au cours des travaux.
L’hôtel associe ces éléments historiques à un aménagement contemporain, avec du mobilier réalisé sur-mesure et des matériaux naturels.
69 chambres et suites au cœur de Rome
L’établissement propose 69 chambres, dont 19 suites.
L’offre comprend notamment des Junior Suites, des suites avec patio ou terrasse et une suite de 104 m² dotée d’une terrasse privative de 80 m².
Certaines chambres disposent d’un balcon donnant sur la Via delle Botteghe Oscure ou d’un patio privatif. D’autres offrent des vues sur les toits et les monuments historiques de la capitale italienne.
L’hôtel intègre également plusieurs espaces de restauration. Le restaurant LYVE, dirigé par le chef exécutif Fabio Fioravanti, propose une cuisine contemporaine inspirée des produits et des traditions du littoral italien et du bassin méditerranéen.
Sur le toit, le LYVE Rooftop accueille les clients autour de cocktails et d’aperitivi, avec une vue panoramique sur Rome. Un Lobby Lounge complète l’offre de restauration et de convivialité.
L’offre comprend notamment des Junior Suites, des suites avec patio ou terrasse et une suite de 104 m² dotée d’une terrasse privative de 80 m².
Certaines chambres disposent d’un balcon donnant sur la Via delle Botteghe Oscure ou d’un patio privatif. D’autres offrent des vues sur les toits et les monuments historiques de la capitale italienne.
L’hôtel intègre également plusieurs espaces de restauration. Le restaurant LYVE, dirigé par le chef exécutif Fabio Fioravanti, propose une cuisine contemporaine inspirée des produits et des traditions du littoral italien et du bassin méditerranéen.
Sur le toit, le LYVE Rooftop accueille les clients autour de cocktails et d’aperitivi, avec une vue panoramique sur Rome. Un Lobby Lounge complète l’offre de restauration et de convivialité.
Un programme culturel enrichi
Le Thompson Rome prévoit également des expositions, des rencontres et des événements organisés avec des acteurs de la scène artistique locale.
La collection de l’hôtel réunit notamment des œuvres associées à la Scuola Romana et à la Scuola di Piazza del Popolo, ainsi que des créations contemporaines.
Un programme d’artistes en résidence doit être renouvelé régulièrement.
L’établissement prévoit par ailleurs des activités autour de la gastronomie et de la photographie, dont une expérience consacrée aux vues de Rome depuis le septième étage.
La collection de l’hôtel réunit notamment des œuvres associées à la Scuola Romana et à la Scuola di Piazza del Popolo, ainsi que des créations contemporaines.
Un programme d’artistes en résidence doit être renouvelé régulièrement.
L’établissement prévoit par ailleurs des activités autour de la gastronomie et de la photographie, dont une expérience consacrée aux vues de Rome depuis le septième étage.