Thompson Hotels ouvre son premier établissement en Italie

Le Thompson Rome prévoit également des expositions, des rencontres et des événements organisés avec des acteurs de la scène artistique locale.



La collection de l’hôtel réunit notamment des œuvres associées à la Scuola Romana et à la Scuola di Piazza del Popolo, ainsi que des créations contemporaines.



Un programme d’artistes en résidence doit être renouvelé régulièrement.



L’établissement prévoit par ailleurs des activités autour de la gastronomie et de la photographie, dont une expérience consacrée aux vues de Rome depuis le septième étage.