Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Malgré des indicateurs en hausse, les professionnels dressent un bilan plus nuancé de la saison.



L’enquête menée par In Extenso auprès d’environ 400 hôteliers montre que "64% se déclarent satisfaits de leur activité en juillet et août. Dans le même temps, 41% estiment avoir réalisé une moins bonne saison qu’en 2025" .



Le ressenti s’est surtout dégradé au fil de l’été. 75% des professionnels se disaient satisfaits durant la première quinzaine de juillet, contre 55% dans la seconde moitié d’août. Les écarts sont également marqués selon les territoires, avec une satisfaction particulièrement élevée en Normandie (89%), contre 74 à 75% en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et en PACA.



Cette perception s’explique notamment par une saison très dépendante des conditions météorologiques et du contexte local.



Les fortes chaleurs ont favorisé les littoraux et les établissements climatisés, tandis que les incendies en Gironde ont entraîné des annulations à partir du 24 juillet et continué de peser en août. À Bordeaux, la fréquentation hôtelière a aussi reculé dans toutes les catégories avant de reprendre progressivement.



Les tensions géopolitiques ont également affecté certaines clientèles internationales.