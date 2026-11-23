Miguel Angel Gongora Meza, un guide péruvien, a secouru deux touristes égarés qui tentaient de rejoindre le « Canyon sacré d’Humantay ». Ce lieu, totalement imaginaire, avait été inventé par une intelligence artificielle ayant fusionné deux destinations distinctes. Après avoir déboursé 160 dollars pour suivre cet itinéraire fictif, les randonneurs se sont retrouvés isolés sur une route de campagne près de Mollepata. Au-delà de l'aspect financier, le guide souligne le danger encouru par les deux touristes : ils auraient pu se retrouver à 4 000 mètres d'altitude, sans oxygène ni réseau mobile.
Au Canada, deux randonneurs ayant suivi un itinéraire généré par ChatGPT se sont ainsi retrouvés piégés par la neige, l'IA étant incapable de donner des informations actualisées sur l'état des sentiers ou les conditions météo. Équipés de simples baskets, ils doivent leur vie à l’intervention des secours.
Et c’est sans compter les interventions malveillantes. Dès 2024, Booking sonnait l’alarme au sujet des arnaques générées par IA ciblant les sites de voyage. Plus récemment, Ask Silver, un cabinet spécialisé dans la lutte contre les escroqueries, mettait les consommateurs en garde contre les sites frauduleux recommandés par ChatGPT. Cet été, c’est Kapersky qui indiquait avoir détecté près de 270 000 tentatives d'attaques dissimulées sous l'apparence familière de marques du secteur du voyage.
Les voyageurs sont conscients de ces risques. Certes, ils sont de plus en plus nombreux à s’aider de l’intelligence artificielle pour préparer leurs voyages, mais d’une part, cette utilisation se limite bien souvent à la recherche d'idées et d'activités locales ou à la comparaison et la veille tarifaire et d’autre part, la grande majorité d’entre eux restent vigilants et croisent immédiatement les informations de l'IA avec d'autres sources avant de réserver.
Surtout, ils continuent de faire appel à des professionnels de confiance pouvant leur garantir la sécurité des paiements et un support client adapté pour créer le séjour de leur rêve.
L’entreprise britannique de location de courte durée Plum Guide fait partie de ces professionnels. Plum Guide applique un processus de sélection rigoureux, qui allie expertise humaine et deep learning pour s’assurer que seules les meilleures locations figurent sur sa plateforme. Aujourd’hui leader sur son segment, la scale-up présente dans plus de 30 pays a pris soin de mettre en place une infrastructure financière solide, avant le lancement de 60 nouvelles destinations.
Par nature, le secteur du voyage est international, ce qui oblige les entreprises à effectuer des transactions dans de nombreuses devises différentes. Plum Guide reçoit des paiements de la part de ses clients dans plusieurs devises et doit par ailleurs effectuer rapidement les versements aux hôtes dans leur monnaie locale. Plum Guide recherchait une solution complète et économique pour prendre en charge sa gestion de trésorerie dans plusieurs zones géographiques et devises, tout en offrant une grande simplicité d’utilisation, comme l’explique Jonny Tamir, son directeur financier : « Nous avions besoin d’une solution technologique pour effectuer des opérations de change rapides et rentables, afin de régler facilement nos hôtes dans leur devise locale. » Jonny et son équipe faisaient auparavant appel à plusieurs banques et courtiers traditionnels, mais la gestion des fonds à l’étranger devenait compliquée et les frais de change étaient très élevés.
L’entreprise s’est adressée à Airwallex pour élaborer une solution efficace. Plum Guide bénéficie désormais de taux de change avantageux et transparents et continue d'offrir des services d'exception à ses clients et ses hôtes.
Beaucoup d’entreprises de tourisme rechignent à se pencher sur leur système financier et ne s’y attèlent que lorsqu’elles n’ont plus le choix. Charles Neville, Marketing Director, du tour-opérateur JayWay Travel, les avertit :
« À mesure que votre entreprise se développe, les tâches qui revenaient une fois par semaine se multiplient soudainement pour se répéter cinq ou six fois par jour. Vous avez alors le choix entre embaucher davantage de personnel ou automatiser ces processus. Grâce à Airwallex, nous avons multiplié par plus de 100 la vitesse de création des cartes virtuelles. Ce gain d’efficacité permet de se développer sans devoir étoffer son équipe finance au même rythme. »
Pour Charles, la leçon est claire : les professionnels du voyage ne devraient pas attendre que leurs processus financiers deviennent ingérables pour moderniser leurs opérations.
Tenon Tours, une agence de voyages haut de gamme spécialisée dans les séjours sur mesure, est du même avis. Elle a décidé de refondre son système financier, alors que ses prestataires remplissaient leur rôle bon an mal an. À l’arrivée, en plus des économies obtenues, l’entreprise apprécie la visibilité accrue sur ses finances en temps réel, le temps gagné pour se concentrer sur son activité et le service personnalisé, ce même atout qui amène les clients à faire appel à des professionnels du tourisme plutôt que de s'adresser à une IA.
Pour découvrir en détail comment tirer parti de votre infrastructure de paiement pour améliorer l’expérience client, renforcer les relations avec vos fournisseurs et réduire vos coûts, consultez notre page dédiée au secteur du voyage.
Au Canada, deux randonneurs ayant suivi un itinéraire généré par ChatGPT se sont ainsi retrouvés piégés par la neige, l'IA étant incapable de donner des informations actualisées sur l'état des sentiers ou les conditions météo. Équipés de simples baskets, ils doivent leur vie à l’intervention des secours.
Et c’est sans compter les interventions malveillantes. Dès 2024, Booking sonnait l’alarme au sujet des arnaques générées par IA ciblant les sites de voyage. Plus récemment, Ask Silver, un cabinet spécialisé dans la lutte contre les escroqueries, mettait les consommateurs en garde contre les sites frauduleux recommandés par ChatGPT. Cet été, c’est Kapersky qui indiquait avoir détecté près de 270 000 tentatives d'attaques dissimulées sous l'apparence familière de marques du secteur du voyage.
Les voyageurs sont conscients de ces risques. Certes, ils sont de plus en plus nombreux à s’aider de l’intelligence artificielle pour préparer leurs voyages, mais d’une part, cette utilisation se limite bien souvent à la recherche d'idées et d'activités locales ou à la comparaison et la veille tarifaire et d’autre part, la grande majorité d’entre eux restent vigilants et croisent immédiatement les informations de l'IA avec d'autres sources avant de réserver.
Surtout, ils continuent de faire appel à des professionnels de confiance pouvant leur garantir la sécurité des paiements et un support client adapté pour créer le séjour de leur rêve.
L’entreprise britannique de location de courte durée Plum Guide fait partie de ces professionnels. Plum Guide applique un processus de sélection rigoureux, qui allie expertise humaine et deep learning pour s’assurer que seules les meilleures locations figurent sur sa plateforme. Aujourd’hui leader sur son segment, la scale-up présente dans plus de 30 pays a pris soin de mettre en place une infrastructure financière solide, avant le lancement de 60 nouvelles destinations.
Par nature, le secteur du voyage est international, ce qui oblige les entreprises à effectuer des transactions dans de nombreuses devises différentes. Plum Guide reçoit des paiements de la part de ses clients dans plusieurs devises et doit par ailleurs effectuer rapidement les versements aux hôtes dans leur monnaie locale. Plum Guide recherchait une solution complète et économique pour prendre en charge sa gestion de trésorerie dans plusieurs zones géographiques et devises, tout en offrant une grande simplicité d’utilisation, comme l’explique Jonny Tamir, son directeur financier : « Nous avions besoin d’une solution technologique pour effectuer des opérations de change rapides et rentables, afin de régler facilement nos hôtes dans leur devise locale. » Jonny et son équipe faisaient auparavant appel à plusieurs banques et courtiers traditionnels, mais la gestion des fonds à l’étranger devenait compliquée et les frais de change étaient très élevés.
L’entreprise s’est adressée à Airwallex pour élaborer une solution efficace. Plum Guide bénéficie désormais de taux de change avantageux et transparents et continue d'offrir des services d'exception à ses clients et ses hôtes.
Beaucoup d’entreprises de tourisme rechignent à se pencher sur leur système financier et ne s’y attèlent que lorsqu’elles n’ont plus le choix. Charles Neville, Marketing Director, du tour-opérateur JayWay Travel, les avertit :
« À mesure que votre entreprise se développe, les tâches qui revenaient une fois par semaine se multiplient soudainement pour se répéter cinq ou six fois par jour. Vous avez alors le choix entre embaucher davantage de personnel ou automatiser ces processus. Grâce à Airwallex, nous avons multiplié par plus de 100 la vitesse de création des cartes virtuelles. Ce gain d’efficacité permet de se développer sans devoir étoffer son équipe finance au même rythme. »
Pour Charles, la leçon est claire : les professionnels du voyage ne devraient pas attendre que leurs processus financiers deviennent ingérables pour moderniser leurs opérations.
Tenon Tours, une agence de voyages haut de gamme spécialisée dans les séjours sur mesure, est du même avis. Elle a décidé de refondre son système financier, alors que ses prestataires remplissaient leur rôle bon an mal an. À l’arrivée, en plus des économies obtenues, l’entreprise apprécie la visibilité accrue sur ses finances en temps réel, le temps gagné pour se concentrer sur son activité et le service personnalisé, ce même atout qui amène les clients à faire appel à des professionnels du tourisme plutôt que de s'adresser à une IA.
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