« Nous avions besoin d’une solution technologique pour effectuer des opérations de change rapides et rentables, afin de régler facilement nos hôtes dans leur devise locale. »

« À mesure que votre entreprise se développe, les tâches qui revenaient une fois par semaine se multiplient soudainement pour se répéter cinq ou six fois par jour. Vous avez alors le choix entre embaucher davantage de personnel ou automatiser ces processus. Grâce à Airwallex, nous avons multiplié par plus de 100 la vitesse de création des cartes virtuelles. Ce gain d’efficacité permet de se développer sans devoir étoffer son équipe finance au même rythme. »