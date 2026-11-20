Une sélection d’hébergements du programme VIP Access affiche une remise de 40 %. Le communiqué cite l’Hôtel Juliana Cannes, l’Hôtel Lenox Montparnasse et l’Hôtel des Écrivains à Paris...



Expedia TAAP indique travailler avec plus de 200 000 conseillers en voyages dans le monde. Son inventaire comprend plus de 3 millions d’hébergements, 170 000 excursions, activités et attractions, 110 enseignes de location de voitures et 500 compagnies aériennes.



Les conseillers disposent notamment d’un agent virtuel pour modifier les réservations et d’un chat avec des agents Expedia.