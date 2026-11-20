Expedia TAAP : au moins 30 % de remise sur des hôtels pour le Black Friday - Depositphotos.com Auteur topntp
Expedia TAAP ouvre sa campagne commerciale de fin d’année. Le Programme Agences de Voyages Affiliées (TAAP) d’Expedia lance sa promotion Black Friday annuelle, indique un communiqué de presse.
Les conseillers en voyages ont accès, pour leurs clients, à des remises de 30 % ou plus sur des milliers d’hôtels dans le monde. Les réservations sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 3 décembre 2026, pour des séjours à effectuer d’ici le 30 décembre 2027.
La période de séjour couvre ainsi l’hiver, l’été et le reste de l’année 2027. Expedia TAAP présente l’opération comme un moyen pour les conseillers de prendre de l’avance sur leurs réservations de 2027 et d’augmenter leur chiffre d’affaires.
Les conseillers en voyages ont accès, pour leurs clients, à des remises de 30 % ou plus sur des milliers d’hôtels dans le monde. Les réservations sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 3 décembre 2026, pour des séjours à effectuer d’ici le 30 décembre 2027.
La période de séjour couvre ainsi l’hiver, l’été et le reste de l’année 2027. Expedia TAAP présente l’opération comme un moyen pour les conseillers de prendre de l’avance sur leurs réservations de 2027 et d’augmenter leur chiffre d’affaires.
Expedia TAAP : programme VIP Access, des remises de 40 %
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Expedia TAAP indique travailler avec plus de 200 000 conseillers en voyages dans le monde. Son inventaire comprend plus de 3 millions d’hébergements, 170 000 excursions, activités et attractions, 110 enseignes de location de voitures et 500 compagnies aériennes.
Les conseillers disposent notamment d’un agent virtuel pour modifier les réservations et d’un chat avec des agents Expedia.
Expedia TAAP indique travailler avec plus de 200 000 conseillers en voyages dans le monde. Son inventaire comprend plus de 3 millions d’hébergements, 170 000 excursions, activités et attractions, 110 enseignes de location de voitures et 500 compagnies aériennes.
Les conseillers disposent notamment d’un agent virtuel pour modifier les réservations et d’un chat avec des agents Expedia.