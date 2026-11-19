Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente d’Ambassador Croisières et Jean-Christophe Amarantinis, président de l’UPE 13 annoncent le lancement de l’opération « Cap sur le centre-ville ! Sauvons nos commerces, sauvons Noël ! » - Photo : AB
A l’approche des fêtes de fin d’année, Ambassador Croisières apporte, à sa manière, une petite lumière pour raviver l’activité du centre-ville de Marseille.
La compagnie, dont le siège social est situé Rue de Rome, est témoin, depuis le 17 octobre dernier, de la baisse d’activité et des dégradations infligés aux commerces de la Cité phocéenne, suite aux manifestations, mais surtout aux pillages.
Alors, en partenariat avec l’Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13), elle lancera, dès ce vendredi 20 novembre 2026, une opération baptisée « Cap sur le centre-ville ! Sauvons nos commerces, sauvons Noël ! ».
L’objectif ? Inciter les Marseillais - et les consommateurs en général - à venir faire leurs achats de fin d’année dans le cœur de Marseille.
Dès demain, les équipes d’Ambassador Croisières et de l’UPE se rendront chez les commerçants dont les boutiques sont ouvertes pour leur proposer de participer à cette initiative. « En tant qu'entreprise engagée, nous devons soutenir nos commerçants, leur apporter de la visibilité, et surtout, donner envie aux Marseillais de retourner dans le centre-ville.
Nous considérons qu'une entreprise doit faire partie de la vie de son territoire et pas seulement bénéficier de ce que son territoire peut lui apporter », a lancé Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente d’Ambassador Croisières, lors d’une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2026.
La compagnie, dont le siège social est situé Rue de Rome, est témoin, depuis le 17 octobre dernier, de la baisse d’activité et des dégradations infligés aux commerces de la Cité phocéenne, suite aux manifestations, mais surtout aux pillages.
Alors, en partenariat avec l’Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13), elle lancera, dès ce vendredi 20 novembre 2026, une opération baptisée « Cap sur le centre-ville ! Sauvons nos commerces, sauvons Noël ! ».
L’objectif ? Inciter les Marseillais - et les consommateurs en général - à venir faire leurs achats de fin d’année dans le cœur de Marseille.
Dès demain, les équipes d’Ambassador Croisières et de l’UPE se rendront chez les commerçants dont les boutiques sont ouvertes pour leur proposer de participer à cette initiative. « En tant qu'entreprise engagée, nous devons soutenir nos commerçants, leur apporter de la visibilité, et surtout, donner envie aux Marseillais de retourner dans le centre-ville.
Nous considérons qu'une entreprise doit faire partie de la vie de son territoire et pas seulement bénéficier de ce que son territoire peut lui apporter », a lancé Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente d’Ambassador Croisières, lors d’une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2026.
Une croisière Ambassador Croisières à gagner
La compagnie met donc en jeu une croisière en Méditerranée pour deux personnes, de 9 nuits et au départ de Marseille d'une valeur de 3 500 euros à bord du Renaissance.
Programmée du 13 au 22 mai 2027, elle comprend l’hébergement en pension complète en cabine vue mer*. « Les heureux gagnants pourront visiter la Tunisie, la Sicile, l'Italie continentale et la Corse », poursuit-elle.
Pour tenter leur chance, les clients qui iront dans les commerces du centre-ville et qui réaliseront des achats devront scanner un QR code afin de participer à un tirage au sort, réalisé le 31 décembre prochain.
« Mais là où nous avons voulu aller un peu plus loin, c'est que nous associons également les commerçants. Nous aurons donc deux gagnants : le client et le commerçant chez qui il a réalisé son achat, dévoile Maëlysse Pierrot-Guibourt.
Si notre contribution peut paraître un peu modeste au regard des enjeux qui sont rencontrés par les commerçants, ajoute la présidente de la compagnie, le message que l'on veut faire passer ici, c'est que l'on a tous un rôle à jouer dans la redynamisation du centre-ville. Même le plus petit geste compte.
Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout achat dans le centre-ville lui permettra de renaître. Tout élan de solidarité qui pourrait en découler permettra également aux commerçants de continuer leur activité. »
Ambassador Croisières et l’UPE 13 espèrent ainsi créer un élan de solidarité et inspirer d'autres initiatives.
Programmée du 13 au 22 mai 2027, elle comprend l’hébergement en pension complète en cabine vue mer*. « Les heureux gagnants pourront visiter la Tunisie, la Sicile, l'Italie continentale et la Corse », poursuit-elle.
Pour tenter leur chance, les clients qui iront dans les commerces du centre-ville et qui réaliseront des achats devront scanner un QR code afin de participer à un tirage au sort, réalisé le 31 décembre prochain.
« Mais là où nous avons voulu aller un peu plus loin, c'est que nous associons également les commerçants. Nous aurons donc deux gagnants : le client et le commerçant chez qui il a réalisé son achat, dévoile Maëlysse Pierrot-Guibourt.
Si notre contribution peut paraître un peu modeste au regard des enjeux qui sont rencontrés par les commerçants, ajoute la présidente de la compagnie, le message que l'on veut faire passer ici, c'est que l'on a tous un rôle à jouer dans la redynamisation du centre-ville. Même le plus petit geste compte.
Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout achat dans le centre-ville lui permettra de renaître. Tout élan de solidarité qui pourrait en découler permettra également aux commerçants de continuer leur activité. »
Ambassador Croisières et l’UPE 13 espèrent ainsi créer un élan de solidarité et inspirer d'autres initiatives.
Marseille : la détresse des hôteliers et restaurateurs du centre-ville
L'UMIH 13 manifeste pacifiquement devant le Tribunal de commerce de Marseille, le 19 novembre 2026- Photo : AB
Boutiques de prêt-à-porter, commerces alimentaires ou de santé, agences de voyages, restaurants, cafés, hôtels, etc. : tous les commerçants seront sollicités.
« Malheureusement, les restaurants et les hôtels font partie des dommages collatéraux des événements du 17 octobre, a ajouté Jean-Christophe Amarantinis, président de l’UPE 13, lors de la conférence. Certains enregistrent une perte de chiffre d'affaires de 70 à 80% depuis ces événements ».
Tandis qu’il tenait ses propos, à quelques centaines de mètres de là, l’UMIH 13, organisation patronale du secteur de l'hôtellerie-restauration, manifestait pacifiquement devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
« Dès lors que Marseille a été cassée, dès lors que Marseille est remplie de manifestations tous les samedis, et même d'autres jours dans la semaine, nos commerces se vident et nos chiffres d'affaires s'effondrent, nous a ainsi expliqué Bernard Marty, président de l'UMIH 13 et de l'UMIH Région Sud.
Beaucoup d'entre nous sont en grande difficulté, voire prêts à déposer le bilan auprès du tribunal de commerce. C'est pour cela que nous avons choisi ce lieu pour nous rassembler ».
Le syndicaliste précise n’avoir rien contre les manifestants, mais espère que les casseurs seront évincés. L’UMIH 13 doit rencontrer ce vendredi matin le président du tribunal de Commerce afin d’obtenir son soutien. « Nous espérons qu’il nous appuiera sur plusieurs demandes, à commencer par le fait que les aides soient accessibles également à ceux qui n'ont pas eu de casse, mais qui aujourd'hui, ne font plus de chiffre d’affaires.
Deuxièmement, que le prêt Bpifrance à taux zéro pouvant atteindre 50 000 euros sur trois ans, soit accessible à tous les commerçants qui en font la demande, et sur une durée supérieure à 3 ans.
Enfin, de classer le centre-ville de Marseille en zone franche urbaine, pour relancer à long terme l'activité, étant donné que la zone franche apporte des avantages fiscaux et sociaux pour ceux qui y sont déjà installés, mais aussi pour de nouvelles entreprises ».
L’UMIH 13 a aussi adressé un courrier au Préfet en ce sens.
« Malheureusement, les restaurants et les hôtels font partie des dommages collatéraux des événements du 17 octobre, a ajouté Jean-Christophe Amarantinis, président de l’UPE 13, lors de la conférence. Certains enregistrent une perte de chiffre d'affaires de 70 à 80% depuis ces événements ».
Tandis qu’il tenait ses propos, à quelques centaines de mètres de là, l’UMIH 13, organisation patronale du secteur de l'hôtellerie-restauration, manifestait pacifiquement devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
« Dès lors que Marseille a été cassée, dès lors que Marseille est remplie de manifestations tous les samedis, et même d'autres jours dans la semaine, nos commerces se vident et nos chiffres d'affaires s'effondrent, nous a ainsi expliqué Bernard Marty, président de l'UMIH 13 et de l'UMIH Région Sud.
Beaucoup d'entre nous sont en grande difficulté, voire prêts à déposer le bilan auprès du tribunal de commerce. C'est pour cela que nous avons choisi ce lieu pour nous rassembler ».
Le syndicaliste précise n’avoir rien contre les manifestants, mais espère que les casseurs seront évincés. L’UMIH 13 doit rencontrer ce vendredi matin le président du tribunal de Commerce afin d’obtenir son soutien. « Nous espérons qu’il nous appuiera sur plusieurs demandes, à commencer par le fait que les aides soient accessibles également à ceux qui n'ont pas eu de casse, mais qui aujourd'hui, ne font plus de chiffre d’affaires.
Deuxièmement, que le prêt Bpifrance à taux zéro pouvant atteindre 50 000 euros sur trois ans, soit accessible à tous les commerçants qui en font la demande, et sur une durée supérieure à 3 ans.
Enfin, de classer le centre-ville de Marseille en zone franche urbaine, pour relancer à long terme l'activité, étant donné que la zone franche apporte des avantages fiscaux et sociaux pour ceux qui y sont déjà installés, mais aussi pour de nouvelles entreprises ».
L’UMIH 13 a aussi adressé un courrier au Préfet en ce sens.
Des professionnels inquiets
Après la canicule, les images des pillages et des violences des dernières semaines ont porté un coup dur à l'activité des restaurants et hôtels de la Cité phocéenne. « Marseille a été stigmatisée. Mais je pense que Bordeaux, Lyon, Paris et d'autres villes vivent la même situation », ajoute Bernard Marty.
Le 74e congrès national de l’UMIH ce week-end à Dunkerque permettra de faire un point sur le mois écoulé. « Ça ne peut pas durer. Le centre-ville ressemble à une menuiserie. Il y a du bois partout. On ne peut pas décorer une vitrine. Sans parler des terrasses qui ne peuvent pas être exploitées, car elles pourraient servir d'armes.
La priorité, c'est de sécuriser nos centres-villes, et ensuite, de compenser correctement, y compris ceux qui n'ont pas été cassés », conclut le président de l'UMIH 13.
Car, en plus des dommages matériels et des difficultés économiques rencontrées par les commerçants, l’UPE 13, de son côté, se dit inquiète pour d'autres dossiers, comme les couvertures d'assurance. « Nous avons énormément d'exemples, depuis le 17 octobre, de commerçants qui ont complété leur dossier en bonne et due forme auprès de leur compagnie d'assurance ou de leur courtier et à qui on répond que les événements n’ont pas été qualifiés d'"émeutes". Au final, le "zéro reste à charge" que j'avais demandé au Président de la République quand il est venu à Marseille, pour l'instant, bat de l'aile », constate Jean-Christophe Amarantinis.
Il ajoute : « La seule proposition demandée au Président de la République et qui a été suivie d’effet, c'est la TVA. La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques, ndlr) nous a confirmé par mail que les dispositifs étaient en vigueur pour que les commerçants qui avaient payé la TVA et qui n'avaient pas pu se faire rembourser soient remboursés intégralement sur simple demande », a précisé le président de l’UPE 13.
Hasard ou pas du calendrier, ce même jeudi, vers 12h30, François de Canson, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur devait rencontrer un commerçant du centre-ville bénéficiaire des premières aides du fonds « Solidarité commerces pillés » qui commencent à être versées aux commerçants victimes de dégradations et de pillages.
* La catégorie de cabine mentionnée dans la dotation est susceptible d’être modifiée en cas d’indisponibilité, au profit d’une autre catégorie de cabine pour un montant de croisière équivalent. Sont exclus de la dotation tous les frais supplémentaires relatifs à la croisière, notamment : les frais de transport et d’acheminement jusqu’au port de départ, les frais de séjour, les forfaits boissons, les forfaits Internet, les excursions, les restaurants de spécialités, les services payants à bord non compris dans le prix de la croisière, les éventuelles dépenses personnelles.
Le 74e congrès national de l’UMIH ce week-end à Dunkerque permettra de faire un point sur le mois écoulé. « Ça ne peut pas durer. Le centre-ville ressemble à une menuiserie. Il y a du bois partout. On ne peut pas décorer une vitrine. Sans parler des terrasses qui ne peuvent pas être exploitées, car elles pourraient servir d'armes.
La priorité, c'est de sécuriser nos centres-villes, et ensuite, de compenser correctement, y compris ceux qui n'ont pas été cassés », conclut le président de l'UMIH 13.
Car, en plus des dommages matériels et des difficultés économiques rencontrées par les commerçants, l’UPE 13, de son côté, se dit inquiète pour d'autres dossiers, comme les couvertures d'assurance. « Nous avons énormément d'exemples, depuis le 17 octobre, de commerçants qui ont complété leur dossier en bonne et due forme auprès de leur compagnie d'assurance ou de leur courtier et à qui on répond que les événements n’ont pas été qualifiés d'"émeutes". Au final, le "zéro reste à charge" que j'avais demandé au Président de la République quand il est venu à Marseille, pour l'instant, bat de l'aile », constate Jean-Christophe Amarantinis.
Il ajoute : « La seule proposition demandée au Président de la République et qui a été suivie d’effet, c'est la TVA. La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques, ndlr) nous a confirmé par mail que les dispositifs étaient en vigueur pour que les commerçants qui avaient payé la TVA et qui n'avaient pas pu se faire rembourser soient remboursés intégralement sur simple demande », a précisé le président de l’UPE 13.
Hasard ou pas du calendrier, ce même jeudi, vers 12h30, François de Canson, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur devait rencontrer un commerçant du centre-ville bénéficiaire des premières aides du fonds « Solidarité commerces pillés » qui commencent à être versées aux commerçants victimes de dégradations et de pillages.
* La catégorie de cabine mentionnée dans la dotation est susceptible d’être modifiée en cas d’indisponibilité, au profit d’une autre catégorie de cabine pour un montant de croisière équivalent. Sont exclus de la dotation tous les frais supplémentaires relatifs à la croisière, notamment : les frais de transport et d’acheminement jusqu’au port de départ, les frais de séjour, les forfaits boissons, les forfaits Internet, les excursions, les restaurants de spécialités, les services payants à bord non compris dans le prix de la croisière, les éventuelles dépenses personnelles.
Ambassador Croisières : les ventes pour 2028 sont ouvertes
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Découvrez le plateau de Gizeh depuis... Marseille
Les itinéraires 2028 d’Ambassador Croisières à bord du Renaissance sont ouverts à la vente.
Depuis Marseille ou Dunkerque, embarquement pour la Scandinavie, l’Europe du Nord et la Méditerranée. Parmi les temps forts : Oslo et les Capitales Scandinaves, deux jours à Alexandrie pour découvrir l’Égypte et ses pyramides, les îles grecques de Kos et Naxos, ou encore les paysages sauvages des Légendes vikings.
Au départ de Pointe-à-Pitre, une sélection de croisières à l'ambiance internationale emmènent les passagers à la découverte des Caraïbes, de Tortola à Saint-Martin, en passant par Antigua, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Martinique, sans oublier les îles ABC : Aruba, Bonaire et Curaçao.
Nouveautés 2028
- Croisière Égypte et Civilisations Antiques au départ de Marseille, du 18 mai au 11 juin 2028. Direction Malte, Egypte, Turquie, Grèce, Italie. Les temps forts : La Valette, capitale de Malte, inscrite à l’UNESCO ; Le Caire et les mythiques pyramides de Gizeh ; Le site d’Ephese en Turquie, inscrit à l’UNESCO ; Le temple de Poséidon dominant le Cap Sounion proche d’Athènes.
14 nuits, à partir de 2 319€/personne.
- Irlande et côtes britanniques au départ de Dunkerque, du 16 au 24 juillet 2028, à la découverte des trésors de l’Irlande, de l’Angleterre et des îles de Scilly. Les temps forts : Le château de Blarney à Cork, réputé pour sa légendaire pierre de l’Eloquence ; Dublin et ses ruelles animées, ses élégants quartiers georgiens et l’atmosphère unique de ses pubs ; Les îles Scilly, archipel sauvage aux plages de sable fin, jardins luxuriants et charmants villages.
8 nuits, à partir de 1 529€/personne.
- Légendes Vikings au départ de Dunkerque, du 28 septembre au 4 octobre 2028, pour découvrir les paysages et villes emblématiques de la Scandinavie : Kristiansand et Oslo en Norvège, et Skagen au Danemark. Les temps forts : Le quartier historique de Posebyen à Kristiansand ; le plus ancien quartier de la ville avec maisons à colombages et demeures blanches en bois ; à Oslo, les plus beaux musées d’Europe dont le musée Munch ou encore le Musée National ; les paysages préservés de la province du Jutland.
6 nuits, à partir de 1 129€/personne.
Depuis Marseille ou Dunkerque, embarquement pour la Scandinavie, l’Europe du Nord et la Méditerranée. Parmi les temps forts : Oslo et les Capitales Scandinaves, deux jours à Alexandrie pour découvrir l’Égypte et ses pyramides, les îles grecques de Kos et Naxos, ou encore les paysages sauvages des Légendes vikings.
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8 nuits, à partir de 1 529€/personne.
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6 nuits, à partir de 1 129€/personne.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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