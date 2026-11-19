Après la canicule, les images des pillages et des violences des dernières semaines ont porté un coup dur à l'activité des restaurants et hôtels de la Cité phocéenne. « Marseille a été stigmatisée. Mais je pense que Bordeaux, Lyon, Paris et d'autres villes vivent la même situation », ajoute Bernard Marty.



Le 74e congrès national de l’UMIH ce week-end à Dunkerque permettra de faire un point sur le mois écoulé. « Ça ne peut pas durer. Le centre-ville ressemble à une menuiserie. Il y a du bois partout. On ne peut pas décorer une vitrine. Sans parler des terrasses qui ne peuvent pas être exploitées, car elles pourraient servir d'armes.



La priorité, c'est de sécuriser nos centres-villes, et ensuite, de compenser correctement, y compris ceux qui n'ont pas été cassés », conclut le président de l'UMIH 13.



Car, en plus des dommages matériels et des difficultés économiques rencontrées par les commerçants, l’UPE 13, de son côté, se dit inquiète pour d'autres dossiers, comme les couvertures d'assurance. « Nous avons énormément d'exemples, depuis le 17 octobre, de commerçants qui ont complété leur dossier en bonne et due forme auprès de leur compagnie d'assurance ou de leur courtier et à qui on répond que les événements n’ont pas été qualifiés d'"émeutes". Au final, le "zéro reste à charge" que j'avais demandé au Président de la République quand il est venu à Marseille, pour l'instant, bat de l'aile », constate Jean-Christophe Amarantinis.



Il ajoute : « La seule proposition demandée au Président de la République et qui a été suivie d’effet, c'est la TVA. La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques, ndlr) nous a confirmé par mail que les dispositifs étaient en vigueur pour que les commerçants qui avaient payé la TVA et qui n'avaient pas pu se faire rembourser soient remboursés intégralement sur simple demande », a précisé le président de l’UPE 13.



Hasard ou pas du calendrier, ce même jeudi, vers 12h30, François de Canson, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur devait rencontrer un commerçant du centre-ville bénéficiaire des premières aides du fonds « Solidarité commerces pillés » qui commencent à être versées aux commerçants victimes de dégradations et de pillages.





* La catégorie de cabine mentionnée dans la dotation est susceptible d’être modifiée en cas d’indisponibilité, au profit d’une autre catégorie de cabine pour un montant de croisière équivalent. Sont exclus de la dotation tous les frais supplémentaires relatifs à la croisière, notamment : les frais de transport et d’acheminement jusqu’au port de départ, les frais de séjour, les forfaits boissons, les forfaits Internet, les excursions, les restaurants de spécialités, les services payants à bord non compris dans le prix de la croisière, les éventuelles dépenses personnelles.