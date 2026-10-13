Marseille Provence Croisière fête ses 30 ans et prépare l’avenir

Trois ans plus tard, en 1996, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence, la Ville de Marseille et le Port Autonome de Marseille ont créé le Club de la Croisière, sous l’impulsion de son président fondateur, Jacques Truau.



Le pari était alors loin d’être gagné, car il fallait à la fois convaincre des compagnies internationales, développer les infrastructures, professionnaliser l’accueil et fédérer progressivement l’ensemble du territoire autour de cette nouvelle activité.



Mais en sous-marin, Jacques Truau était déjà à l’œuvre. Depuis 1994, il tentait de convaincre Pippo Costa, directeur général de Costa Croisières et fils du fondateur de la compagnie, d’accoster à Marseille. « Lorsque je lui ai proposé de venir se fixer à Marseille, alors qu'il avait quelques projets de développement de croisières en Méditerranée, il m'a dit : "Mais venir en Marseille, monsieur Truau, vous n'y pensez pas ! Jamais, même si vous m'offrez la croisière gratuite, je ne mettrai les pieds à Marseille" », s'est remémoré le président d’honneur de Marseille Provence Croisière.



Quelques mois plus tard cependant, de passage à Marseille, Pippo Costa constate que la ville évolue… dans le bon sens. « Dominique Vlasto, adjointe au tourisme à la mairie de Marseille sous Jean-Claude Gaudin, avait eu l'idée géniale de refaire les trottoirs du quai du Port et d'habiller les terrasses des restaurants tout de bleu marine », a poursuivi Jacques Truau.



Une preuve pour Costa Croisières que la ville était en train d’œuvrer pour sa réhabilitation.



Ainsi, en mai 1996, le Costa Romantica inaugure au départ de la Cité phocéenne des croisières de sept jours en Méditerranée (un mois plus tôt déjà, le Splendour of the Seas de Royal Caribbean International avait fait escale dans le port). « Chaque samedi, lorsque le paquebot de Costa se présentait à Marseille, à quatre heures du matin, il fallait arpenter les quais pour vérifier qu'aucun obstacle - encore des obstacles - ne viendrait paralyser le déroulement des escales », a ajouté Jacques Truau.