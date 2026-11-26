Née en région parisienne, j’ai fait le choix de m’installer dans le sud de la France en 2021, un changement de vie aussi personnel que symbolique. Issue d’études scientifiques en biochimie et génétique, j’ai pourtant atterri de manière opportuniste chez Look Voyages en 1998 pour une simple saison d’été… et je suis tombée amoureuse du tourisme.
Cette passion m’a ensuite menée chez Go Voyages, que j’ai intégré tout juste formée à l’aérien, pour une aventure professionnelle qui dure depuis 29 ans.
Cette passion m’a ensuite menée chez Go Voyages, que j’ai intégré tout juste formée à l’aérien, pour une aventure professionnelle qui dure depuis 29 ans.
BIOGRAPHIE
Parcours autodidacte dans le tourisme d’agent de réservation à directrice générale :
- 1998 - Agent de réservation B2B chez Look Voyages
- 1998 - Agent de réservation B2B chez GO Voyages
- puis Responsable Help desk B2B
- puis Responsable Relation clients
- puis Responsable SALES
- 2017 – Directrice commerciale chez AERTICKET France – création de la filiale
- 2021 – Directrice générale chez Aerticket France
- 1998 - Agent de réservation B2B chez Look Voyages
- 1998 - Agent de réservation B2B chez GO Voyages
- puis Responsable Help desk B2B
- puis Responsable Relation clients
- puis Responsable SALES
- 2017 – Directrice commerciale chez AERTICKET France – création de la filiale
- 2021 – Directrice générale chez Aerticket France
DISTINCTIONS & MANDATS
- Membre des Femmes du tourisme