Née en région parisienne, j’ai fait le choix de m’installer dans le sud de la France en 2021, un changement de vie aussi personnel que symbolique. Issue d’études scientifiques en biochimie et génétique, j’ai pourtant atterri de manière opportuniste chez Look Voyages en 1998 pour une simple saison d’été… et je suis tombée amoureuse du tourisme.

Cette passion m’a ensuite menée chez Go Voyages, que j’ai intégré tout juste formée à l’aérien, pour une aventure professionnelle qui dure depuis 29 ans.