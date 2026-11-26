dans l'attente de la mise en place d'une solution de financement viable

La Société est en discussion avec des investisseurs concernant une éventuelle acquisition qui inclurait une solution de financement.



Une réunion d'information avec les obligataires de la Société, titulaires d'obligations Norse Atlantic Airways AS de premier rang garanties à 15% d'un montant de 52 000 000 USD échéant en 2026/2027, s'est également tenue hier, le 25 novembre 2026

le conseil d'administration envisage de déposer le bilan