Norse Atlantic Airways a suspendu ses vols et envisage le dépôt de bilan - DepositPhotos.com, MamunSheikh
Alors qu'elle annonçait hier se trouver dans une "situation financière critique", Norse Atlantic Airways a annoncé, ce jeudi 26 novembre 2026 dans un communiqué, avoir suspendu tous ses vols du jour "dans l'attente de la mise en place d'une solution de financement viable".
Son conseil d'administration continuerait d'étudier des options lui permettant d'obtenir un financement à court terme.
"La Société est en discussion avec des investisseurs concernant une éventuelle acquisition qui inclurait une solution de financement.
Une réunion d'information avec les obligataires de la Société, titulaires d'obligations Norse Atlantic Airways AS de premier rang garanties à 15% d'un montant de 52 000 000 USD échéant en 2026/2027, s'est également tenue hier, le 25 novembre 2026", indique la compagnie.
Le communiqué précise néanmoins que si une solution de financement à court terme n'est pas trouvée rapidement, "le conseil d'administration envisage de déposer le bilan".
Son conseil d'administration continuerait d'étudier des options lui permettant d'obtenir un financement à court terme.
"La Société est en discussion avec des investisseurs concernant une éventuelle acquisition qui inclurait une solution de financement.
Une réunion d'information avec les obligataires de la Société, titulaires d'obligations Norse Atlantic Airways AS de premier rang garanties à 15% d'un montant de 52 000 000 USD échéant en 2026/2027, s'est également tenue hier, le 25 novembre 2026", indique la compagnie.
Le communiqué précise néanmoins que si une solution de financement à court terme n'est pas trouvée rapidement, "le conseil d'administration envisage de déposer le bilan".
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