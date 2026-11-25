Présidentielle 2027 : qui sont les sept candidats attendus au Grand Oral Tourisme ? mardi 1er décembre 2026, de 14 h à 19 h, à l'InterContinental Paris Le Grand

Gabriel Attal, Marine Le Pen, David Lisnard, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Fabien Roussel et Marine Tondelier ont confirmé leur participation au Grand Oral Tourisme, le 1er décembre 2026 à Paris. Quatre organisations de la filière y auditionneront les candidats à la présidentielle 2027 devant 400 professionnels.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 25 Novembre 2026 à 18:02

Les candidats à la présidentielle passent devant la filière touristique. Sept d'entre eux seront auditionnés le mardi 1er décembre 2026 à l'InterContinental Paris Le Grand.



Gabriel Attal, Marine Le Pen, David Lisnard, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Fabien Roussel et Marine Tondelier ont confirmé leur participation à ce rendez-vous.



L'événement est porté par ADN Tourisme, l'Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT), la Confédération des acteurs du tourisme (CAT) et INNTO France – instituts nationaux de tourisme. Il réunira 400 professionnels, élus et acteurs du secteur (sur invitation).

Une audition de 30 minutes par candidat François-Xavier Izenic animera les auditions. Elles dureront 30 minutes par personnalité et suivront une trame commune. Elles porteront sur la compétitivité, la fiscalité, l'emploi et l'attractivité des métiers, l'accès aux vacances, les mobilités, la transition écologique, l'intelligence artificielle et la gouvernance des territoires.



Les organisateurs ont choisi d'entendre les candidats en personne, et non leurs représentants. Les invitations ont été adressées entre le 14 août et le 23 septembre aux candidats déclarés des principales formations présentes au Parlement.



Le candidat désigné à l'issue de la primaire de la gauche démocratique et socialiste est également invité. Chaque intervenant aura le même temps de parole.



Le Grand Oral Tourisme se tiendra de 14 h à 19 h, salon Berlioz, avec une entrée au 1, rue Auber, Paris 9e. La participation sur place se fait uniquement sur invitation. Les auditions seront retransmises intégralement en direct sur YouTube :



« Quelle France touristique voulons-nous pour demain ? Cette question mérite d'être au cœur du débat présidentiel », déclarent dans le communiqué Christelle Chassagne, Philippe Sueur, Valérie Boned et Jean-René Morice, à la tête des quatre organisations. . Elles durerontet suivront une trame commune. Elles porteront sur la compétitivité, la fiscalité, l'emploi et l'attractivité des métiers, l'accès aux vacances, les mobilités, la transition écologique, l'intelligence artificielle et la gouvernance des territoires.Les organisateurs ont choisi d'entendre les candidats en personne, et non leurs représentants. Les invitations ont été adressées entre le 14 août et le 23 septembre aux candidats déclarés des principales formations présentes au Parlement.Le candidat désigné à l'issue de la primaire de la gauche démocratique et socialiste est également invité. Chaque intervenant aura le même temps de parole.Le Grand Oral Tourisme se tiendra de 14 h à 19 h, salon Berlioz, avec une entrée au 1, rue Auber, Paris 9e. La participation sur place se fait uniquement sur invitation. Les auditions seront retransmises intégralement en direct sur YouTube : https://www.youtube.com/live/FqtAgK3usXU », déclarent dans le communiqué Christelle Chassagne, Philippe Sueur, Valérie Boned et Jean-René Morice, à la tête des quatre organisations.

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