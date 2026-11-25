Après avoir réussi à stabiliser son chiffre d'affaires malgré une année 2026 "complexe", Marco Vasco, agence de voyages sur-mesure (+ de 80 destinations) a, lors d'une conférence de presse, mercredi 25 novembre, à Paris, affiché sa confiance dans l'avenir - "depuis la rentrée, les réservations repartent"- et annoncé les mesures prises pour "renouer avec la croissance en 2027".
Créée il y a 19 ans par Geoffroy de Becdelièvre et Mathieu Bouchara, Marco Vasco, qui fait partie depuis 2017 du pôle Voyage du groupe Figaro, a donc redéfini son identité de marque, avec de nouvelles couleurs et une nouvelle base line : "Ouvrons le monde en grand" (la précédente était "Vivre son voyage l'esprit libre").
En parallèle, Marco Vasco enrichit son offre avec le lancement d'une offre "Sérénité famille" qui sera activée dès qu'un voyage compte un enfant de moins de 18 ans.
Cette offre, qui s'appuie sur des expériences et conseils adaptés à chaque âge, du bébé à l'adolescent, inclut 42 itinéraires pensés pour les familles (22 destinations), une eSIM pour rester joignable dès l'arrivée (hors Europe), des prestations sélectionnées pour les familles (hôtels, activités, guides), une "attention offerte pendant le séjour afin de créer un temps fort" et, enfin, un album photo CEWE pour garder les souvenirs.
Autre nouveauté : une Collection "Voyages Prestiges by Marco Vasco" qui "poussera le sur-mesure jusqu'au moindre détail".
Cette offre sera dévoilée en détails fin décembre sur le site de l'agence. Elle inclura systématiquement des services proposés habituellement sur demande par les experts voyage de Marco Vasco : assistance VIP à l'aéroport, transferts et activités en privé, hébergements principalement 5 étoiles, early check-in et late check-out selon les destinations, avec, bien sûr, la même exigence et la même expertise des destinations.
Créée il y a 19 ans par Geoffroy de Becdelièvre et Mathieu Bouchara, Marco Vasco, qui fait partie depuis 2017 du pôle Voyage du groupe Figaro, a donc redéfini son identité de marque, avec de nouvelles couleurs et une nouvelle base line : "Ouvrons le monde en grand" (la précédente était "Vivre son voyage l'esprit libre").
En parallèle, Marco Vasco enrichit son offre avec le lancement d'une offre "Sérénité famille" qui sera activée dès qu'un voyage compte un enfant de moins de 18 ans.
Cette offre, qui s'appuie sur des expériences et conseils adaptés à chaque âge, du bébé à l'adolescent, inclut 42 itinéraires pensés pour les familles (22 destinations), une eSIM pour rester joignable dès l'arrivée (hors Europe), des prestations sélectionnées pour les familles (hôtels, activités, guides), une "attention offerte pendant le séjour afin de créer un temps fort" et, enfin, un album photo CEWE pour garder les souvenirs.
Autre nouveauté : une Collection "Voyages Prestiges by Marco Vasco" qui "poussera le sur-mesure jusqu'au moindre détail".
Cette offre sera dévoilée en détails fin décembre sur le site de l'agence. Elle inclura systématiquement des services proposés habituellement sur demande par les experts voyage de Marco Vasco : assistance VIP à l'aéroport, transferts et activités en privé, hébergements principalement 5 étoiles, early check-in et late check-out selon les destinations, avec, bien sûr, la même exigence et la même expertise des destinations.
Sa marque de fabrique ? La co-construction des voyages
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A l'heure où le "marché évolue profondément" car l'IA s'invite de plus en plus dans la préparation du voyage (un Français sur deux y a recours "pour s'inspirer"), Caroline Marro, la directrice générale de Marco Vasco s'est affichée convaincue que "l'agence de voyages n'a jamais été aussi essentielle".
Parce que, a-t-elle dit, l'agence est capable de gérer les imprévus (elle assure au voyageur un interlocuteur unique et une assistance 7j/7) et assume de plein droit la responsabilité des voyages qu'elle vend (ce que ne fait pas l'IA).
En outre, l'agence permet de "co-construire" (c'est la marque de fabrique de Marco Vasco) et de "personnaliser" ses voyages "avec de vrais experts des destinations", a rappelé Caroline Marro.
Lire aussi : Caroline Marro (Marco Vasco) : "Nous avons retrouvé une croissance à deux chiffres en septembre"
Dans "un monde instable où la confiance devient une valeur refuge", ces experts voyage sont "capables de proposer des pépites que l'IA ne pourra pas réserver pour" les voyageurs. Ils sont aussi capables, a enchaîné Florence Cusset, experte des Etats-Unis depuis seize ans, "de proposer aux voyageurs le pays qu'ils imaginent tout en leur faisant découvrir le pays qu'ils n'attendaient pas".
A l'heure de l'IA, Marco Vasco parie donc plus que jamais sur "l'humain". "Nous allons poursuivre nos recrutements avec une dizaine de nouveaux conseillers voyage en 2027", a annoncé Caroline Marro. Ces recrutements seront ouverts "à des parcours atypiques". Deux jobs dating sont prévus, l'un à Marseille le 30 novembre, l'autre à Lyon le 8 décembre.
Par ailleurs, a poursuivi Caroline Marro, "nous réfléchissons à l'ouverture de nouvelles agences".
Parce que, a-t-elle dit, l'agence est capable de gérer les imprévus (elle assure au voyageur un interlocuteur unique et une assistance 7j/7) et assume de plein droit la responsabilité des voyages qu'elle vend (ce que ne fait pas l'IA).
En outre, l'agence permet de "co-construire" (c'est la marque de fabrique de Marco Vasco) et de "personnaliser" ses voyages "avec de vrais experts des destinations", a rappelé Caroline Marro.
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Dans "un monde instable où la confiance devient une valeur refuge", ces experts voyage sont "capables de proposer des pépites que l'IA ne pourra pas réserver pour" les voyageurs. Ils sont aussi capables, a enchaîné Florence Cusset, experte des Etats-Unis depuis seize ans, "de proposer aux voyageurs le pays qu'ils imaginent tout en leur faisant découvrir le pays qu'ils n'attendaient pas".
A l'heure de l'IA, Marco Vasco parie donc plus que jamais sur "l'humain". "Nous allons poursuivre nos recrutements avec une dizaine de nouveaux conseillers voyage en 2027", a annoncé Caroline Marro. Ces recrutements seront ouverts "à des parcours atypiques". Deux jobs dating sont prévus, l'un à Marseille le 30 novembre, l'autre à Lyon le 8 décembre.
Par ailleurs, a poursuivi Caroline Marro, "nous réfléchissons à l'ouverture de nouvelles agences".
Mettre l'IA au service de l'expertise humaine
Alors que près de 40% de ses ventes sont déjà réalisées avec des repeaters, Marco Vasco a également l'ambition de fidéliser davantage sa clientèle en développant l'espace client. Et en mettant l'IA "au service de l'expertise humaine".
Sur marcovasco.fr, l'assistant conversationnel baptisé Sésame aide désormais le voyageur à découvrir des destinations et des itinéraires, puis à préciser ses envies au fil des questions (dates, budget) avant de passer le relais à l'expert voyage par un rendez-vous, un rappel ou un échange sur WhatsApp.
Pour les experts voyage de Marco Vasco, l'IA joue un rôle tout aussi concret en prenant en charge les tâches à faible valeur ajoutée.
Des agents de formation permettent à ces experts de s'entraîner sur des mises en situation proches du réel et des outils facilitent la construction des devis comme la recherche d'informations. Demain, précise Marco Vasco, "la transcription et l'analyse des appels les aideront à repérer les envies secondaires des voyageurs, ces petits détails qui permettent de leur réserver des surprises".
Tous les collaborateurs sont formés aux bonnes pratiques de l'IA (confidentialité, sécurité, éthique), a assuré Caroline Marro. Un réseau de relais IA présent au coeur de tous les métiers accompagne les équipes de l'agence dans l'adoption de l'IA générative au quotidien.
Sur marcovasco.fr, l'assistant conversationnel baptisé Sésame aide désormais le voyageur à découvrir des destinations et des itinéraires, puis à préciser ses envies au fil des questions (dates, budget) avant de passer le relais à l'expert voyage par un rendez-vous, un rappel ou un échange sur WhatsApp.
Pour les experts voyage de Marco Vasco, l'IA joue un rôle tout aussi concret en prenant en charge les tâches à faible valeur ajoutée.
Des agents de formation permettent à ces experts de s'entraîner sur des mises en situation proches du réel et des outils facilitent la construction des devis comme la recherche d'informations. Demain, précise Marco Vasco, "la transcription et l'analyse des appels les aideront à repérer les envies secondaires des voyageurs, ces petits détails qui permettent de leur réserver des surprises".
Tous les collaborateurs sont formés aux bonnes pratiques de l'IA (confidentialité, sécurité, éthique), a assuré Caroline Marro. Un réseau de relais IA présent au coeur de tous les métiers accompagne les équipes de l'agence dans l'adoption de l'IA générative au quotidien.
L'IA, un enjeu de visibilité
Pour Marco Vasco, "l'IA est un enjeu de visibilité". Car "les voyageurs commencent désormais leurs recherches dans les assistants IA : Marco Vasco adapte sa présence en conséquence, et une application dans ChatGPT fera de ces nouveaux usages une porte d'entrée vers l'expertise de ses équipes".
Cette ambition s'exerce "dans un cadre clair, fixé par la charte d'utilisation responsable de l'IA mise à jour en novembre 2026," a insisté Caroline Marro, rappelant que l'agence s'est dotée d'une direction de la transformation, de la stratégie et de l'innovation.
En effet, selon la directrice générale de Marco Vasco, "une bonne compréhension des enjeux de Google - qui change régulièrement ses algorithmes - est aussi ce qui fera qu'on nous rencontrera (en ligne, ndlr) un peu plus que nos concurrents".
Depuis sa création en 2008, Marco Vasco a accompagné plus de 200 000 voyageurs (14 400 en 2026). Elle compte 176 collaborateurs (dont plus de 150 experts voyage) et a ouvert 4 agences (Paris, Lyon, Marseille, Rennes).
Son panier moyen par dossier est de 13 800€ (trois voyageurs en moyenne) mais il s'échelonne de 1 500€ à 32 000€ par personne et par voyage.
Le top 5 de ses destinations : Japon, Polynésie, Tanzanie, Etats-Unis, Argentine. En 2026, son chiffre d'affaires est estimé à environ 68 millions d’euros.
Cette ambition s'exerce "dans un cadre clair, fixé par la charte d'utilisation responsable de l'IA mise à jour en novembre 2026," a insisté Caroline Marro, rappelant que l'agence s'est dotée d'une direction de la transformation, de la stratégie et de l'innovation.
En effet, selon la directrice générale de Marco Vasco, "une bonne compréhension des enjeux de Google - qui change régulièrement ses algorithmes - est aussi ce qui fera qu'on nous rencontrera (en ligne, ndlr) un peu plus que nos concurrents".
Depuis sa création en 2008, Marco Vasco a accompagné plus de 200 000 voyageurs (14 400 en 2026). Elle compte 176 collaborateurs (dont plus de 150 experts voyage) et a ouvert 4 agences (Paris, Lyon, Marseille, Rennes).
Son panier moyen par dossier est de 13 800€ (trois voyageurs en moyenne) mais il s'échelonne de 1 500€ à 32 000€ par personne et par voyage.
Le top 5 de ses destinations : Japon, Polynésie, Tanzanie, Etats-Unis, Argentine. En 2026, son chiffre d'affaires est estimé à environ 68 millions d’euros.
Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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