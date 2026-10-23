Caroline Marro (Marco Vasco) : "Nous avons retrouvé une croissance à deux chiffres en septembre" [ABO]

TourMaG - L'agence de voyages a donc toute sa place selon votre enquête ?



Caroline Marro : Oui ! Ce qui fait que les clients se tournent aujourd’hui vers les agences de voyages, c’est leur responsabilité de plein droit. On peut la critiquer, mais en France, c’est ainsi. Je suis très transparente sur ce sujet. Les clients ont des droits, nous avons des obligations, et il faut les assumer.



Les clients n’en ont pas toujours conscience, mais je pense qu’il est très positif de le rappeler.



C’est la plus-value de l’agence de voyages. Aujourd’hui, on ne se tourne pas vers une agence pour payer moins cher, ce n’est pas l’objectif. En revanche, on y vient pour bénéficier d’un voyage beaucoup plus personnalisé et avec le moins de risques possible. Et c'est ce que nous savons faire chez Marco Vasco.



Nous devons faire passer ce message : une agence est responsable et doit assumer ses responsabilités lorsqu’un problème survient. Nous ne pouvons pas nous présenter comme une agence de voyages sans assumer ce qui va avec. C’est essentiel.



Et notre petit ChatGPT pourra nous donner quelques conseils, mais il ne va certainement pas nous rapatrier en cas de problème !



TourMaG - Pour 2027, vous restez confiante avec l'élection présidentielle programmée au printemps...



Caroline Marro : Je reste confiante, mais sans naïveté. Comme je viens de vous le dire, notre étude montre des signaux positifs. Et les ventes sur 2027 sont très positives à ce stade depuis le mois d'août. À date nous sommes quasiment sur la même tendance que l'an dernier.