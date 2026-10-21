MSC Croisières dévoile une suite hors normes avec cinéma privé et porte secrète

MSC Croisières enrichira son offre haut de gamme en novembre 2027 avec la "Grand Hamptons Villa", un hébergement en duplex de plus de 230 m² pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. Cette méga suite privée sera proposée à bord du MSC World Atlantic, au départ de la Floride.



Pensée pour les familles nombreuses et les séjours multigénérationnels, la Grand Hamptons Villa s’étend sur deux niveaux et comprend notamment un salon en double hauteur, une vaste terrasse avec bain à remous, un bar privé et un espace de divertissement avec cinéma privé, table de jeux numérique et mur LEGO®.



L’hébergement dispose de quatre espaces de nuit, dont une suite principale avec terrasse privée et une suite dédiée aux enfants, équipée de lits superposés sur mesure, d’écrans individuels et d’une salle de bains privative. Une porte secrète et un espace de jeu inspiré de l’univers maritime complètent l’aménagement.