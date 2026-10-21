MSC Croisières dévoile une suite hors normes avec cinéma privé et porte secrète

MSC Croisières enrichira son offre haut de gamme en novembre 2027 avec la "Grand Hamptons Villa", un hébergement en duplex de plus de 230 m² pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. Cette méga suite privée sera proposée à bord du MSC World Atlantic, au départ de la Floride.
Pensée pour les familles nombreuses et les séjours multigénérationnels, la Grand Hamptons Villa s’étend sur deux niveaux et comprend notamment un salon en double hauteur, une vaste terrasse avec bain à remous, un bar privé et un espace de divertissement avec cinéma privé, table de jeux numérique et mur LEGO®.
L’hébergement dispose de quatre espaces de nuit, dont une suite principale avec terrasse privée et une suite dédiée aux enfants, équipée de lits superposés sur mesure, d’écrans individuels et d’une salle de bains privative. Une porte secrète et un espace de jeu inspiré de l’univers maritime complètent l’aménagement.
Pensée pour les familles nombreuses et les séjours multigénérationnels, la Grand Hamptons Villa s’étend sur deux niveaux et comprend notamment un salon en double hauteur, une vaste terrasse avec bain à remous, un bar privé et un espace de divertissement avec cinéma privé, table de jeux numérique et mur LEGO®.
L’hébergement dispose de quatre espaces de nuit, dont une suite principale avec terrasse privée et une suite dédiée aux enfants, équipée de lits superposés sur mesure, d’écrans individuels et d’une salle de bains privative. Une porte secrète et un espace de jeu inspiré de l’univers maritime complètent l’aménagement.
Cette suite sera commercialisée sur des croisières de 7 et 14 nuits dans les Caraïbes
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Les passagers bénéficieront également des prestations du MSC Yacht Club, avec un service de majordome et de conciergerie disponible 24 h/24. Le forfait boissons Premium Extra, le Wi-Fi et l’accès illimité aux restaurants de spécialités sont également inclus.
Unique à bord du MSC World Atlantic, cette suite hors norme sera commercialisée sur des croisières de 7 et 14 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales.
Les itinéraires au départ de Port Canaveral incluront notamment Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’île privée de la compagnie aux Bahamas. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.
Unique à bord du MSC World Atlantic, cette suite hors norme sera commercialisée sur des croisières de 7 et 14 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales.
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