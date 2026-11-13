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Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »

Jannik Sinner troque le tennis et prend le large avec Explora Journeys


La compagnie de croisières de luxe Explora Journeys lance une nouvelle campagne de communication internationale, « Out of Office », avec son ambassadeur mondial, le tennisman Jannik Sinner.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 16:53

Jannik Sinner est un joueur de tennis professionnel italien, ancien numéro un mondial et vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem - Photo : Explora Journeys
Jannik Sinner est un joueur de tennis professionnel italien, ancien numéro un mondial et vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem - Photo : Explora Journeys
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Après sa campagne « Maybe », Explora Journeys poursuit son travail de positionnement autour de sa philosophie « Ocean State of Mind ».

La compagnie a dévoilé le 12 novembre dernier, « Out of Office », une nouvelle campagne publicitaire, avec en tête d’affiche Jannik Sinner.

Le champion de tennis italien se met en scène lors d'un séjour en mer.

La séquence se termine sur une formule qui donne le ton de la campagne, « I will return, when I return ».

EXPLORA III au cœur du tournage

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Cette campagne a été tournée en juillet 2026, à l'occasion du voyage inaugural d'EXPLORA III.

Il s'agit du premier navire de la marque propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).

Pour Explora Journeys, l'objectif est de mettre en avant une autre approche de la performance, fondée sur l'équilibre entre engagement et récupération. La marque transpose ainsi au voyage en mer une thématique familière de l'univers sportif : l'importance de savoir ralentir pour mieux repartir.

« Le temps est devenu l'un de nos plus grands luxes, et la liberté de choisir comment nous le consacrons n'a jamais eu autant de valeur », souligne Anna Nash, présidente d'Explora Journeys dans un communiqué.

Elle explique que la campagne entend refléter les évolutions des modes de vie, dans un contexte où les frontières entre activité professionnelle et temps personnel sont de plus en plus poreuses.

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Tags : explora journeys, jannik sinner, msc, msc croisieres
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