Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »

« Le temps est devenu l'un de nos plus grands luxes, et la liberté de choisir comment nous le consacrons n'a jamais eu autant de valeur »

Cette campagne a été tournée en juillet 2026, à l'occasion du voyage inaugural d' EXPLORA III Il s'agit du premier navire de la marque propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).Pour Explora Journeys, l'objectif est de mettre en avant une autre approche de la performance, fondée sur l'équilibre entre engagement et récupération. La marque transpose ainsi au voyage en mer une thématique familière de l'univers sportif :, souligne Anna Nash , présidente d'Explora Journeys dans un communiqué.Elle explique que la campagne entend refléter les évolutions des modes de vie, dans un contexte où les frontières entre activité professionnelle et temps personnel sont de plus en plus poreuses.