MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire

MSC World Atlantic, le nouveau paquebot de MSC Croisières a été mis à l’eau - Photo Start Production
Le MSC World Atlantic poursuit sa construction aux Chantiers de l’Atlantique.
Le futur navire amiral de MSC Croisières a été mis à flot le 26 septembre 2026, marquant le transfert du paquebot depuis sa cale de construction vers l’eau.
Les travaux vont désormais se poursuivre à Saint-Nazaire, notamment dans les espaces intérieurs et publics ainsi que sur les derniers éléments techniques du navire.
Prévu pour intégrer la flotte de MSC Croisières en 2027, le navire doit débuter sa première saison dans les Caraïbes en novembre 2027.
Avec le MSC World Atlantic, MSC Croisières portera à 25 le nombre de navires de sa flotte. Le paquebot sera également le quatrième navire de la classe World Class propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).
Le futur navire amiral de MSC Croisières a été mis à flot le 26 septembre 2026, marquant le transfert du paquebot depuis sa cale de construction vers l’eau.
Les travaux vont désormais se poursuivre à Saint-Nazaire, notamment dans les espaces intérieurs et publics ainsi que sur les derniers éléments techniques du navire.
Prévu pour intégrer la flotte de MSC Croisières en 2027, le navire doit débuter sa première saison dans les Caraïbes en novembre 2027.
Avec le MSC World Atlantic, MSC Croisières portera à 25 le nombre de navires de sa flotte. Le paquebot sera également le quatrième navire de la classe World Class propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).
Des croisières de 7 et 14 nuits dans les Caraïbes
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À partir de novembre 2027, le MSC World Atlantic proposera des croisières de 7 et 14 nuits, en alternance entre les Caraïbes orientales et occidentales.
Les itinéraires incluront notamment Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’île privée de MSC Croisières située aux Bahamas.
Les itinéraires du MSC World Atlantic sont d’ores et déjà ouverts à la réservation.
Les itinéraires incluront notamment Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’île privée de MSC Croisières située aux Bahamas.
Les itinéraires du MSC World Atlantic sont d’ores et déjà ouverts à la réservation.