MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire

À partir de novembre 2027, le MSC World Atlantic proposera des croisières de 7 et 14 nuits, en alternance entre les Caraïbes orientales et occidentales.



Les itinéraires incluront notamment Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’île privée de MSC Croisières située aux Bahamas.



Les itinéraires du MSC World Atlantic sont d’ores et déjà ouverts à la réservation.