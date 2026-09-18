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Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme mondial

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !


Vous l'attendez toutes et tous ? le revoilà : c'est le quiz du vendredi ! Aujourd'hui, focus sur le tourisme mondial à partir des chiffres d'ONU Tourisme. Toujours le même principe : 10 questions, quelques minutes et un seul objectif : tester vos connaissances sur le tourisme. C'est parti pour le défi TourMaG du jour !


Rédigé par le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:47

Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
CroisiEurope
Etes-vous incollables sur les chiffres du tourisme dans le monde ?

Pour le savoir, 10 questions très rapides sur le bilan touristique de l’année 2025 présenté par ONU Tourisme. Attention certaines projections ont été faites avant la crise au Moyen-Orient !

Pas besoin de réviser : il suffit de tenter sa chance ! Alors, êtes-vous vraiment incollables ?

À vous de jouer !

Quiz · Data

Tourisme mondial 2025 : les chiffres clés d'ONU Tourisme

10 questions sur le bilan mondial du tourisme en 2025, d'après le Baromètre du tourisme mondial.

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Récapitulatif

Source : ONU Tourisme, Baromètre du tourisme mondial (Volume 24, numéro 1, janvier 2026 ; données arrêtées en janvier 2026, chiffres 2025 provisoires).


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