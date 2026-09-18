Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme mondial

Etes-vous incollables sur les chiffres du tourisme dans le monde ?
Pour le savoir, 10 questions très rapides sur le bilan touristique de l’année 2025 présenté par ONU Tourisme. Attention certaines projections ont été faites avant la crise au Moyen-Orient !
Pas besoin de réviser : il suffit de tenter sa chance ! Alors, êtes-vous vraiment incollables ?
À vous de jouer !
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Quiz · Data
Tourisme mondial 2025 : les chiffres clés d'ONU Tourisme
10 questions sur le bilan mondial du tourisme en 2025, d'après le Baromètre du tourisme mondial.
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Récapitulatif
Source : ONU Tourisme, Baromètre du tourisme mondial (Volume 24, numéro 1, janvier 2026 ; données arrêtées en janvier 2026, chiffres 2025 provisoires).