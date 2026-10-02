« Nous travaillons avec des groupes de 15 à 25 passagers. Cela nous permet de proposer notre accompagnement et nos conférenciers tout en conservant l’atmosphère et l’expérience propres à ces navires »

« Ce sont des bateaux à taille humaine, avec de grandes cabines et une très belle qualité de service. Ils correspondent bien à ce que recherchent nos clients et les prix sont raisonnables par rapport à la concurrence »