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Voyages d’Exception accélère sa diversification pour ses 15 ans [ABO]

Après le rachat d'Explorator cet été


À l’approche de ses 15 ans, Voyages d’Exception élargit son terrain de jeu. Le voyagiste s’appuie sur la reprise d’Explorator pour renforcer ses circuits, développe ses voyages en train et enrichit parallèlement sa production croisière. Il veut désormais mieux distribuer ses offres en agence, notamment en Belgique.


Rédigé par le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:20

Toute l'équipe de Voyages d'exception s'apprête à déménager dans des locaux plus spactieux @Voyages d'exception
Toute l'équipe de Voyages d'exception s'apprête à déménager dans des locaux plus spactieux @Voyages d'exception
CroisiEurope
Voyages d’Exception ne veut plus être seulement identifié aux croisières maritimes et fluviales. À l’approche de son quinzième anniversaire, le voyagiste accélère sa diversification dans les circuits culturels et les voyages ferroviaires. Ces activités représentent désormais environ 20 % de son chiffre d’affaires.

Le tour-opérateur programme notamment des groupes francophones à bord du Maharajas’ Express en Inde, de l’African Explorer en Afrique australe et du Silk Road Express en Asie centrale.

« Nous sommes les seuls opérateurs français à organiser des groupes francophones avec des conférenciers sur ces trains d’exception. Ce sont des produits complexes, qui nécessitent des engagements importants, mais les clients adorent », souligne Lionel Rabiet, fondateur et directeur de Voyages d’Exception.


Explorator doit enrichir la production terrestre

<img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">La reprise des actifs d’Explorator doit encore doper cette diversification. Voyages d’Exception a conservé quatre salariés de cette marque historique, spécialisée dans les circuits culturels et les destinations hors des sentiers battus.

Oman, le Tadjikistan, la Mongolie ou l’Algérie figurent parmi les territoires qui ont construit son identité. Lionel Rabiet entend préserver ce positionnement tout en accélérant la transformation technologique de la société et le renouvellement de la clientèle

« Explorator possède un véritable ADN pionnier, fondé sur l’immersion et la rencontre avec les populations locales. Notre objectif est de permettre à la marque de se développer à nouveau et d’aller vers de nouvelles destinations », explique-t-il.

Voyages d’Exception veut créer des synergies commerciales, marketing et opérationnelles entre les deux structures. Le groupe modernise également les outils technologiques d’Explorator afin de faciliter la production et la commercialisation des circuits.

Les croisières sur de petites unités résistent mieux

Le maritime n’est pas abandonné pour autant. Alors que le Japon et la Patagonie, ses deux premières destinations, ont marqué le pas en 2026, les croisières proposées à bord de petites unités enregistrent de bons résultats.

Le voyagiste renforcera donc ce segment en 2027. Près d’une dizaine de départs doivent être programmés avec Star Clippers, notamment au Costa Rica, aux Antilles, au Panama et en Méditerranée.

« Nous travaillons avec des groupes de 15 à 25 passagers. Cela nous permet de proposer notre accompagnement et nos conférenciers tout en conservant l’atmosphère et l’expérience propres à ces navires », explique Lionel Rabiet.

Le partenariat avec Windstar Cruises doit également se développer. Les croisières proposées en Polynésie rencontrent déjà leur public avec des itinéraires qui vont jusqu’aux marquises.

« Ce sont des bateaux à taille humaine, avec de grandes cabines et une très belle qualité de service. Ils correspondent bien à ce que recherchent nos clients et les prix sont raisonnables par rapport à la concurrence », estime Lionel Rabiet.

La Belgique comme nouveau relais de croissance

Voyages d’Exception veut aussi élargir sa carte. Parmi les nouveautés annoncées en 2027 figure une croisière aux Fidji, une destination encore peu présente dans les programmations françaises.

Le voyagiste prépare également un voyage sur la rivière Kwaï, en Thaïlande. Cette production doit lui permettre de proposer une autre approche du pays, loin des itinéraires balnéaires ou des circuits les plus classiques.

Cette production élargie doit désormais trouver davantage de débouchés dans les agences. Le B2B représente environ 20 % des ventes de Voyages d’Exception, mais a reculé de 10 % en 2026.

Le voyagiste compte accélérer en Belgique, où il vient de recruter un nouveau commercial : Benoit Hodeige. Le potentiel y demeure largement inexploité : à activité comparable, le taux de pénétration de Voyages d’Exception serait cinq fois inférieur à celui observé en France ou en Suisse.

« Nous sommes très en retard en Belgique alors que nous proposons des produits uniques et que de nombreuses agences ont le potentiel pour les vendre. Nous devons maintenant activer ce marché », reconnaît Lionel Rabiet.

Un déménagement dans des locaux plus spacieux

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Les conférenciers resteront enfin au cœur de la programmation. Raphaël Enthoven a rejoint les intervenants du voyagiste, tandis qu’Hubert Védrine doit accompagner un voyage sur le Mékong.

Franck Ferrand, Jean-François Colosimo et Pascal Boniface continueront également à prendre part à plusieurs départs. « Chez nous, les conférenciers ne sont pas seulement la cerise sur le gâteau. Ils sont parfois le gâteau lui-même », sourit Lionel Rabiet.

Voyages d’Exception accompagne également son développement par un déménagement. L’entreprise s’installe dans des locaux plus spacieux, toujours dans le quartier du Faubourg-Saint-Antoine, à Paris.

Jusqu’à présent réparties sur deux étages, les équipes seront désormais réunies sur un même plateau entièrement rénové. « C’est très motivant pour les équipes. Nous disposerons de davantage d’espace et, surtout, tout le monde travaillera au même endroit », souligne Lionel Rabiet.

Voyages d’Exception célébrera ses 15 ans en 2027. Après un dixième anniversaire effacé par la crise sanitaire, l’entreprise prépare plusieurs rendez-vous avec ses clients, la presse et les professionnels.


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Tags : croisieres, explorator, voyages d'exception
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