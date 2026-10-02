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Kuoni édite des éditions spéciales Japon, Egypte et Ile Maurice

3 brochures dédiées à 3 destinations


Kuoni aborde la rentrée avec plusieurs nouveautés produits sur des destinations long-courriers. La marque dévoile notamment une nouvelle brochure consacrée au Japon pour la saison 2026-2027, une programmation Égypte 2027 enrichie ainsi qu’une édition spéciale dédiée à l’île Maurice et Rodrigues.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 12:03

La brochure Japon de Kuoni - Photo Kuoni
La brochure Japon de Kuoni - Photo Kuoni
CroisiEurope
Kuoni vient d'éditer plusieurs brochures dédiées à une destination.

La dernière sortie est consacrée au Japon. Le voyagiste propose plusieurs façons de découvrir l’archipel : circuits accompagnés, voyages individuels, excursions et expériences culturelles ou gastronomiques.

Deux circuits accompagnés sont mis en avant. « Paisible parenthèse japonaise », dans la gamme Essentiel, relie notamment Tokyo, le lac Kawaguchiko, Kyoto, Nara, Hiroshima et Miyajima. « Impressions nippones », dans la gamme Mythique, se déroule en petit groupe de 6 à 12 participants et comprend plusieurs expériences, dont une initiation à la feuille d’or, un atelier autour du matcha et une découverte de l’univers des samouraïs et des ninjas.

L’offre individuelle permet de voyager à la date souhaitée avec un itinéraire organisé. Les principaux trajets en train et les hébergements sont réservés, avec une assistance francophone 7 jours sur 7.

Japon : des itinéraires thématiques, des escapades combinables...

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La brochure propose également plusieurs itinéraires thématiques autour de Tokyo et Kyoto, de la gastronomie, des châteaux et jardins, d’Hiroshima et Miyajima, des Alpes japonaises ou de la côte de la mer du Japon.

Kuoni met notamment en avant des régions moins fréquentées avec « Un autre visage de l’archipel », qui conduit vers Kinosaki Onsen, les dunes de Tottori, Matsue, Okayama et Kurashiki. « Des montagnes aux cités impériales nippones » relie quant à lui Kanazawa, Shirakawa-go et Takayama à Kyoto et Tokyo.

L’une des particularités de cette programmation repose sur huit escapades combinables, permettant de construire un itinéraire selon les envies, les dates et le niveau de confort du voyageur.

Les propositions comprennent notamment le mont Fuji et la vallée d’Owakudani, le lac Kawaguchiko, Kyoto et Tokyo, le mont Koya, la route des châteaux, Hiroshima et Miyajima, la mer du Japon ou encore les Alpes japonaises.

Kuoni prend en charge l’organisation des liaisons entre les différentes étapes et propose les vols au départ de la France selon les dates et préférences des clients.

La programmation est complétée par des excursions et expériences réservables avant le départ : atelier sushi, dégustation de saké, cérémonie du thé, visite gourmande d’Osaka, mais aussi découvertes de Nikko, Kamakura et Nara.

Pour accompagner le lancement de cette brochure, Kuoni propose enfin une offre privilège de 500 € par dossier, pour toute réservation effectuée du 1er octobre au 15 novembre 2026, sur les voyages Kuoni au Japon de cinq nuits minimum. L’offre n’est pas rétroactive.

Une brochure Egypte 2027 et une édition spéciale consacrée à l’île Maurice et Rodrigues

Les brochures Egypte et Ile Maurice - Photo Kuoni
Les brochures Egypte et Ile Maurice - Photo Kuoni
Mi-septembre, le tour-opérateur a également sorti un brochure Egypte 2027. Kuoni développe son offre autour des circuits-croisières sur le Nil, des séjours balnéaires sur la mer Rouge, ainsi que d’une sélection d’hôtels et d’excursions.

Parmi les nouveautés figure « L’Égypte, l’appel du désert », un circuit consacré aux déserts Blanc et Noir et à leurs oasis.

Autre opération de rentrée : une édition spéciale consacrée à l’île Maurice et Rodrigues, avec une offre de 300 € de réduction par dossier pour toute réservation effectuée jusqu’au 31 octobre 2026, sur une large sélection d’hôtels.

La brochure met notamment en avant Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort, LUX* Belle Mare, Constance Belle Mare Plage, The Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius, La Pirogue et Zilwa Attitude.

Les sélections couvrent notamment les séjours tout compris, les voyages en famille, les lunes de miel, les établissements adults-only, le golf et les spas.

Enfin, Kuoni rappelle que jusqu'au 17 octobre 2026, chaque réservation effectuée sur les brochures du Groupe Kuoni France permet aux agents de voyages de bénéficier d’un chèque-cadeau de 50 € et de participer à un tirage au sort mettant en jeu sept voyages.

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Tags : kuoni
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