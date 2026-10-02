Kuoni édite des éditions spéciales Japon, Egypte et Ile Maurice

La brochure propose également plusieurs itinéraires thématiques autour de Tokyo et Kyoto, de la gastronomie, des châteaux et jardins, d’Hiroshima et Miyajima, des Alpes japonaises ou de la côte de la mer du Japon.



Kuoni met notamment en avant des régions moins fréquentées avec « Un autre visage de l’archipel », qui conduit vers Kinosaki Onsen, les dunes de Tottori, Matsue, Okayama et Kurashiki. « Des montagnes aux cités impériales nippones » relie quant à lui Kanazawa, Shirakawa-go et Takayama à Kyoto et Tokyo.



L’une des particularités de cette programmation repose sur huit escapades combinables, permettant de construire un itinéraire selon les envies, les dates et le niveau de confort du voyageur.



Les propositions comprennent notamment le mont Fuji et la vallée d’Owakudani, le lac Kawaguchiko, Kyoto et Tokyo, le mont Koya, la route des châteaux, Hiroshima et Miyajima, la mer du Japon ou encore les Alpes japonaises.



Kuoni prend en charge l’organisation des liaisons entre les différentes étapes et propose les vols au départ de la France selon les dates et préférences des clients.



La programmation est complétée par des excursions et expériences réservables avant le départ : atelier sushi, dégustation de saké, cérémonie du thé, visite gourmande d’Osaka, mais aussi découvertes de Nikko, Kamakura et Nara.



Pour accompagner le lancement de cette brochure, Kuoni propose enfin une offre privilège de 500 € par dossier, pour toute réservation effectuée du 1er octobre au 15 novembre 2026, sur les voyages Kuoni au Japon de cinq nuits minimum. L’offre n’est pas rétroactive.