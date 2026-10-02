Club Med : une nouvelle nomination pour épauler Stéphane Maquaire

Dans une note interne que nous avons pu consulter, nous apprenons que Philippe Heim arrive afin de répondre aux attentes de développement du Club Med et sera chargé du projet d’amélioration de l’efficacité.



En plus de cela, il supervisera différents départements, comme la Finance, le Juridique ainsi que les Affaires publiques et la Communication.



Malgré ce champ de direction important, il reportera directement à Stéphane Maquaire.



" Philippe possède une solide expérience de dirigeant dans des environnements internationaux, ayant occupé des fonctions de premier plan à Société Générale et à La Banque Postale et, plus récemment, en tant que co-directeur financier de Fosun International.



Au-delà de cette expérience, je sais que Philippe apportera à notre équipe son énergie, son regard et sa capacité à nous challenger alors que nous entrons dans cette nouvelle étape ", a commenté auprès des équipes le PDG de la marque au trident.



Par la même occasion, Philippe Heim quittera son poste à Fosun et au conseil d’administration du Club Med.



Ce n’est pas tout, car cette nomination s’accompagne d’une réorganisation de l’état-major.