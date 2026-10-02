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Club Med : une nouvelle nomination pour épauler Stéphane Maquaire

Philippe Heim a été nommé directeur général délégué de Club Med


Il est des concomitances d’informations qui peuvent prêter à sourire. Pendant qu’Henri Giscard d’Estaing déclinait la présidence du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030, Fosun aurait poussé à une nomination pour encadrer Stéphane Maquaire. En effet, Philippe Heim, ancien haut dirigeant de la Société Générale, arrive pour épauler l’actuel PDG du Club Med.



Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 10:24

Philippe Heim a été nommé directeur général délégué de Club Med - Crédit photo : RP
Philippe Heim a été nommé directeur général délégué de Club Med - Crédit photo : RP
CroisiEurope
Sans tomber dans le complotisme, l’actualité récente pourrait nous porter à croire qu’Henri Giscard d’Estaing et Stéphane Maquaire se marquent à la culotte.

Pendant que l’ancien patron du Club Med refait parler de lui, après avoir refusé la présidence du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030, l’actuel PDG aurait vu Fosun lui imposer un chaperon, selon nos confrères de la Lettre, afin de l’aider dans la gestion du groupe tricolore.

Et le tuteur de Stéphane Maquaire n’est autre que Philippe Heim.

L’énarque gravitait dans l’entourage de l’actionnaire chinois depuis près de deux ans, puisqu’il était directeur financier adjoint du groupe, mais surtout un relais de Fosun auprès des institutionnels et politiques français.

À partir du 8 octobre 2026, l’ancien directeur général délégué de la Société Générale sera directeur général délégué de Club Med et entrera aussi au comité exécutif de la marque.

Club Med : Philippe Heim aura des fonctions élargies à la direction

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Dans une note interne que nous avons pu consulter, nous apprenons que Philippe Heim arrive afin de répondre aux attentes de développement du Club Med et sera chargé du projet d’amélioration de l’efficacité.

En plus de cela, il supervisera différents départements, comme la Finance, le Juridique ainsi que les Affaires publiques et la Communication.

Malgré ce champ de direction important, il reportera directement à Stéphane Maquaire.

"Philippe possède une solide expérience de dirigeant dans des environnements internationaux, ayant occupé des fonctions de premier plan à Société Générale et à La Banque Postale et, plus récemment, en tant que co-directeur financier de Fosun International.

Au-delà de cette expérience, je sais que Philippe apportera à notre équipe son énergie, son regard et sa capacité à nous challenger alors que nous entrons dans cette nouvelle étape", a commenté auprès des équipes le PDG de la marque au trident.

Par la même occasion, Philippe Heim quittera son poste à Fosun et au conseil d’administration du Club Med.

Ce n’est pas tout, car cette nomination s’accompagne d’une réorganisation de l’état-major.

Club Med : le retour en Bourse et la croissance en priorité

Ainsi, nous apprenons qu’Edmund Choi, le directeur financier de Club Med, reportera directement au nouveau dirigeant. Il accompagnera la planification financière, le pilotage de la performance, la gestion de la trésorerie, les achats et la résilience financière.

Saliha Abdou, qui dirige la direction juridique, se retrouvera aussi sous la responsabilité de Philippe Heim, tout comme Cécile Trunet-Favre, directrice de la communication et de l’influence, mais seulement pour les affaires publiques.

Une réorganisation qui doit permettre à Andrew Xu de se focaliser uniquement sur ses principales priorités : la croissance et l’investissement.

"Nous avons beaucoup devant nous.

Nos ambitions sont élevées, tout comme le niveau d’exigence que nous nous fixons. Je suis convaincu que la force et la complémentarité de notre comité exécutif seront essentielles pour transformer ces ambitions en résultats", a conclu Stéphane Maquaire dans la note.

Pour accélérer le développement du groupe et trouver des relais de croissance, le PDG a pris la décision de confier la définition de la stratégie au cabinet Alvarez & Marsal.

Fondé à l’origine sur les métiers de la restructuration, ce dernier fournit du conseil international à de nombreuses entreprises, en combinant expertises opérationnelles et financières, capacité d’exécution et engagement.

Le cabinet aura pour rôle d’augmenter à la fois les volumes d’activité et les marges du Club Med.

Il faut dire que Stéphane Maquaire arrive avec un agenda resserré. Il doit mener à bien la multiplication des villages vacances pour atteindre le cap des 100 adresses d’ici à 2035, contre environ 60 actuellement.

A lire : Club Med : objectif 100 villages en 2035

Un PDG qui, selon le journal Les Échos, aurait été adopté par les GO, bien qu’il ne connaisse rien au tourisme et qu’il arrive de la grande distribution.

Il doit aussi, en plus de découvrir l’industrie, préparer le retour en Bourse de la marque au trident, qui délaisserait Paris pour Hong Kong.

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Tags : club med, stephane maquaire
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