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Air Corsica : les pilotes déposent un préavis de grève

du 9 au 16 octobre 2026


Le Syndicat des pilotes de l’aviation civile (SPAC) et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) d'Air Corsica ont déposé un préavis de grève du 9 au 16 octobre 2026.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 10:55

Air Corsica : les pilotes déposent un préavis de grève - Depositphotos.com Auteur lewistse
Air Corsica : les pilotes déposent un préavis de grève - Depositphotos.com Auteur lewistse
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Le Syndicat des pilotes de l’aviation civile (SPAC) et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) ont déposé un préavis de grève chez Air Corsica, du 9 au 16 octobre 2026, à l’issue de plusieurs journées de négociations sans accord.

Dans un communiqué, les deux syndicats expliquent que les pilotes ont accepté ces dernières années plusieurs efforts, notamment « un blocage de leurs salaires pendant deux ans » ainsi que la perte de jours de congé, afin d’accompagner le développement de la compagnie.

Les organisations syndicales contestent notamment la dernière proposition de la direction, qui conduirait selon elles à « bloquer l’évolution salariale en fonction de l’ancienneté ». Elles estiment cette mesure incompatible avec le contexte inflationniste actuel.

Autres articles
Face aux difficultés techniques rencontrées actuellement par la flotte ATR, le SNPL et le SPAC indiquent avoir proposé un compromis : conclure dès maintenant un accord portant sur quatre ans, tout en différant son application de plusieurs mois afin de laisser du temps à la compagnie pour surmonter ses difficultés.

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Tags : air corsica
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