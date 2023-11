Air Corsica repense son service à bord

Air Corsica propose aussi à ses clients un accès gratuit à une plate-forme numérique de divertissement en vol, surnommée par la compagnie « e.mozione ».



Un catalogue de contenus est inclus dans la plate-forme : films, documentaires, presse, podcasts, dessins animés, jeux. La compagnie et le concepteur de ce système, Moment, se sont associés à Allindi, une plate-forme Corse de vidéos à la demande, pour proposer un contenu supplémentaire "100% nustrale" puisqu'il vise une catégorie de cinéma corse et méditerranéen.



« L'amélioration de l'expérience passager est importante pour Air Corsica et nous sommes fiers d'ycontribuer avec le déploiement de notre solution. Dans un contexte où les passagers ne s'attendent plus simplement à voyager mais à vivre une expérience unique, nous nous engageons à travailler aux côtés des compagnies aériennes pour leur permettre d'offrir cette expérience mémorable et connectée » a déclaré Tanguy MOREL, CEO & co-fondateur de Moment.