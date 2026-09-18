La Française des Circuits lance un challenge de ventes sur la Laponie

La Française des Circuits lance, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Finlande en France, un challenge de ventes dédié à la Laponie finlandaise, destination phare de sa programmation hivernale.



Du 6 octobre au 20 novembre 2026, les agents de voyages pourront participer au challenge en réalisant des ventes sur la destination pour des séjours durant l’hiver 2026/2027.



Le ou la meilleur(e) agent de voyages, déterminé selon le volume de ventes de séjours en Laponie réalisés pendant la période du challenge, remportera un Séjour Multiactivités à l’hôtel Saaga**, pour deux personnes.