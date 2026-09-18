La Française des Circuits lance un challenge de ventes sur la Laponie - Depositphotos.com Auteur OlhaPashkovska
La Française des Circuits lance, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Finlande en France, un challenge de ventes dédié à la Laponie finlandaise, destination phare de sa programmation hivernale.
Du 6 octobre au 20 novembre 2026, les agents de voyages pourront participer au challenge en réalisant des ventes sur la destination pour des séjours durant l’hiver 2026/2027.
Le ou la meilleur(e) agent de voyages, déterminé selon le volume de ventes de séjours en Laponie réalisés pendant la période du challenge, remportera un Séjour Multiactivités à l’hôtel Saaga**, pour deux personnes.
Du 6 octobre au 20 novembre 2026, les agents de voyages pourront participer au challenge en réalisant des ventes sur la destination pour des séjours durant l’hiver 2026/2027.
Le ou la meilleur(e) agent de voyages, déterminé selon le volume de ventes de séjours en Laponie réalisés pendant la période du challenge, remportera un Séjour Multiactivités à l’hôtel Saaga**, pour deux personnes.
La Française des Circuits propose 12 programmes en Laponie finlandaise
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Le voyage, d’une durée de 7 jours/6 nuits, est prévu au départ de Paris le 3 janvier 2027 et comprend les vols directs, les transferts, l’hébergement en pension complète, les activités hivernales, l’équipement isotherme ainsi que la mise à disposition de raquettes et l’accompagnement d’une équipe d’animation francophone.
La Française des Circuits propose 12 programmes en Laponie finlandaise, avec des départs de Paris et de province de décembre 2026 à mars 2027. L’offre inclut vols directs, pension complète, accompagnement francophone et plusieurs activités hivernales, dont motoneige, pêche sous glace et traîneau à chiens. Les hôtels sont situés à environ 150 km au nord du cercle polaire.
La Française des Circuits propose 12 programmes en Laponie finlandaise, avec des départs de Paris et de province de décembre 2026 à mars 2027. L’offre inclut vols directs, pension complète, accompagnement francophone et plusieurs activités hivernales, dont motoneige, pêche sous glace et traîneau à chiens. Les hôtels sont situés à environ 150 km au nord du cercle polaire.