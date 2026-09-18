TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

La Française des Circuits lance un challenge de ventes sur la Laponie

un voyage à gagner pour les agents de voyages


La Française des Circuits organise un challenge du 6 octobre au 20 novembre 2026, avec un séjour en Laponie finlandaise à gagner.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 11:50

La Française des Circuits lance un challenge de ventes sur la Laponie - Depositphotos.com Auteur OlhaPashkovska
La Française des Circuits lance un challenge de ventes sur la Laponie - Depositphotos.com Auteur OlhaPashkovska
CroisiEurope
La Française des Circuits lance, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Finlande en France, un challenge de ventes dédié à la Laponie finlandaise, destination phare de sa programmation hivernale.

Du 6 octobre au 20 novembre 2026, les agents de voyages pourront participer au challenge en réalisant des ventes sur la destination pour des séjours durant l’hiver 2026/2027.

Le ou la meilleur(e) agent de voyages, déterminé selon le volume de ventes de séjours en Laponie réalisés pendant la période du challenge, remportera un Séjour Multiactivités à l’hôtel Saaga**, pour deux personnes.

La Française des Circuits propose 12 programmes en Laponie finlandaise

Autres articles
Le voyage, d’une durée de 7 jours/6 nuits, est prévu au départ de Paris le 3 janvier 2027 et comprend les vols directs, les transferts, l’hébergement en pension complète, les activités hivernales, l’équipement isotherme ainsi que la mise à disposition de raquettes et l’accompagnement d’une équipe d’animation francophone.

La Française des Circuits propose 12 programmes en Laponie finlandaise, avec des départs de Paris et de province de décembre 2026 à mars 2027. L’offre inclut vols directs, pension complète, accompagnement francophone et plusieurs activités hivernales, dont motoneige, pêche sous glace et traîneau à chiens. Les hôtels sont situés à environ 150 km au nord du cercle polaire.

Lu 737 fois

Tags : francaise des circuits
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 18 Septembre 2026 - 10:40 TUI France lance trois challenges de vente Nouvelles Frontières en Asie

Jeudi 17 Septembre 2026 - 12:36 Naar et ANA lancent un challenge de ventes sur le Japon

Mondial Tourisme
Dernière heure

Et si la gentillesse était le nouveau luxe ? Au Brésil, l'exemple du DMC Blumar [ABO]

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...

Brand News

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus
Criques désertes, villages de pêcheurs à l'écart des circuits touristiques, mouillages que seuls...
Les annonces

FUN & FLY - Conseiller.ère forfaitiste voyages glisse Kitesurf/Wingfoil/Windsurf H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evreux (27))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE EXUMA BUSINESS TRAVEL - Conseillèr(e) voyages d'affaires/Billettiste Senior H/F (VIP & Luxury) - CDI - (Paris 8e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027
Distribution

Distribution

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !
Partez en France

Partez en France

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes
Actus Visas

Actus Visas

E-visa, assurance, délais : tout ce qu'il faut savoir pour un voyage en Tanzanie

E-visa, assurance, délais : tout ce qu'il faut savoir pour un voyage en Tanzanie
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme
Production

Production

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants
AirMaG

AirMaG

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Futuroscopie : des alertes, des analyses, des séries, des archives…

Futuroscopie : des alertes, des analyses, des séries, des archives…
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias