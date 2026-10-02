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La DGE organise un hackathon sur les flux touristiques

les 9 et 10 novembre à Paris


La Direction générale des entreprises et Isère Attractivité organisent les 9 et 10 novembre 2026 un hackathon consacré à la gestion des flux touristiques.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 13:00

La DGE organise un hackathon sur les flux touristiques - Depositphotos.com Auteur zsirosistvan
La DGE organise un hackathon sur les flux touristiques - Depositphotos.com Auteur zsirosistvan
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La Direction générale des entreprises (DGE), en collaboration avec Isère Attractivité, organise les 9 et 10 novembre 2026 un hackathon consacré à la gestion des flux touristiques.

« Nous mettrons à disposition des participants des données riches et variées leur permettant d’imaginer des solutions innovantes et durables, à destination de l’écosystème touristique en Isère et au-delà », explique la DGE dans une publication sur LinkedIn.

La DGE invite les professionnels du tourisme et de la gestion des flux, les spécialistes de la datascience et des outils de cartographie, mais aussi toute personne souhaitant contribuer à une réflexion sur « un tourisme plus durable ».

Les participants pourront s’inscrire en équipe de 5 à 8 personnes ou individuellement. Dans ce dernier cas, les organisateurs pourront constituer les équipes à partir des profils des participants.

À l’issue des deux journées de travail, chaque équipe présentera son projet devant un jury d’experts. Trois projets seront ensuite désignés lauréats.

Le hackathon se déroulera les lundi 9 et mardi 10 novembre, de 8h30 à 20h, au Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH), situé 41 boulevard Vincent Auriol, Paris 13e.

Les organisateurs précisent que les places sont limitées à 50 participants.

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