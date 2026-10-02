La DGE organise un hackathon sur les flux touristiques

Les participants pourront s’inscrire en équipe de 5 à 8 personnes ou individuellement. Dans ce dernier cas, les organisateurs pourront constituer les équipes à partir des profils des participants.



À l’issue des deux journées de travail, chaque équipe présentera son projet devant un jury d’experts. Trois projets seront ensuite désignés lauréats.



Le hackathon se déroulera les lundi 9 et mardi 10 novembre, de 8h30 à 20h, au Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH), situé 41 boulevard Vincent Auriol, Paris 13e.



Les organisateurs précisent que les places sont limitées à 50 participants.