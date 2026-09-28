Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

American Express Global Business Travel (Amex GBT) a finalisé son acquisition par Long Lake Management dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire valorisant l’entreprise à environ 6,3 milliards de dollars.
Annoncée le 4 mai 2026 et approuvée par les actionnaires le 3 août, l’opération entraîne le retrait d’Amex GBT de la Bourse de New York.
A lire aussi : Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT
Les actionnaires ont reçu 9,50 dollars par action, soit une prime de 65,1 % par rapport au VWAP sur 30 jours à la date de l’accord. Amex GBT poursuit désormais ses activités en tant que société privée.
Le financement de l’acquisition repose sur des fonds propres apportés par les investisseurs existants de Long Lake et Koch Equity Development, ainsi que sur un financement par emprunt.
Annoncée le 4 mai 2026 et approuvée par les actionnaires le 3 août, l’opération entraîne le retrait d’Amex GBT de la Bourse de New York.
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Les actionnaires ont reçu 9,50 dollars par action, soit une prime de 65,1 % par rapport au VWAP sur 30 jours à la date de l’accord. Amex GBT poursuit désormais ses activités en tant que société privée.
Le financement de l’acquisition repose sur des fonds propres apportés par les investisseurs existants de Long Lake et Koch Equity Development, ainsi que sur un financement par emprunt.
Long Lake prévoit d’intégrer ses équipes d’ingénierie IA aux équipes d’Amex GBT
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Cette acquisition doit notamment permettre à Amex GBT de renforcer ses capacités en intelligence artificielle. Long Lake prévoit d’intégrer ses équipes d’ingénierie IA aux équipes d’Amex GBT.
« Des outils destinés aux agents aux conseillers de voyage assistés par l’IA, nos clients peuvent s’attendre à une innovation continue », explique Paul Abbott, directeur général d’Amex GBT.
Pour Alex Taubman, cofondateur et PDG de Long Lake, l'opération doit permettre de « repousser les limites de l’intelligence artificielle dans le secteur du voyage ».
« Des outils destinés aux agents aux conseillers de voyage assistés par l’IA, nos clients peuvent s’attendre à une innovation continue », explique Paul Abbott, directeur général d’Amex GBT.
Pour Alex Taubman, cofondateur et PDG de Long Lake, l'opération doit permettre de « repousser les limites de l’intelligence artificielle dans le secteur du voyage ».
Qui est Long Lake ?
Fondée en 2023, Long Lake Management est une société d’investissement qui se présente comme spécialisée dans la transformation des entreprises de services par l’intelligence artificielle.
Son modèle consiste à acquérir ou prendre des participations dans des entreprises de services établies, puis à déployer sa propre plateforme technologique, baptisée Nexus, afin d'accélérer leur croissance et d'améliorer l'expérience client.
Long Lake indique avoir déjà acquis ou noué des partenariats avec des dizaines d'entreprises. La société est notamment soutenue par des investisseurs comme General Catalyst, Alpha Wave, Elad Gil, D1 et Thrive.
L’acquisition d’Amex GBT constitue ainsi une opération majeure pour cette jeune société, qui entend appliquer son approche de transformation par l’IA à l’un des principaux acteurs mondiaux du voyage d’affaires.
Son modèle consiste à acquérir ou prendre des participations dans des entreprises de services établies, puis à déployer sa propre plateforme technologique, baptisée Nexus, afin d'accélérer leur croissance et d'améliorer l'expérience client.
Long Lake indique avoir déjà acquis ou noué des partenariats avec des dizaines d'entreprises. La société est notamment soutenue par des investisseurs comme General Catalyst, Alpha Wave, Elad Gil, D1 et Thrive.
L’acquisition d’Amex GBT constitue ainsi une opération majeure pour cette jeune société, qui entend appliquer son approche de transformation par l’IA à l’un des principaux acteurs mondiaux du voyage d’affaires.