TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Long Lake, société spécialisée dans l'IA


Long Lake finalise l’acquisition d’Amex GBT pour 6,3 Md$ et fait sortir le spécialiste du voyage d’affaires de la Bourse de New York. L’opération doit notamment accélérer sa transformation par l’intelligence artificielle.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 13:41

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA - Depositphotos.com Auteur ViewApart
Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA - Depositphotos.com Auteur ViewApart
CroisiEurope
American Express Global Business Travel (Amex GBT) a finalisé son acquisition par Long Lake Management dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire valorisant l’entreprise à environ 6,3 milliards de dollars.

Annoncée le 4 mai 2026 et approuvée par les actionnaires le 3 août, l’opération entraîne le retrait d’Amex GBT de la Bourse de New York.

A lire aussi : Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Les actionnaires ont reçu 9,50 dollars par action, soit une prime de 65,1 % par rapport au VWAP sur 30 jours à la date de l’accord. Amex GBT poursuit désormais ses activités en tant que société privée.

Le financement de l’acquisition repose sur des fonds propres apportés par les investisseurs existants de Long Lake et Koch Equity Development, ainsi que sur un financement par emprunt.

Long Lake prévoit d’intégrer ses équipes d’ingénierie IA aux équipes d’Amex GBT

Autres articles
Cette acquisition doit notamment permettre à Amex GBT de renforcer ses capacités en intelligence artificielle. Long Lake prévoit d’intégrer ses équipes d’ingénierie IA aux équipes d’Amex GBT.

« Des outils destinés aux agents aux conseillers de voyage assistés par l’IA, nos clients peuvent s’attendre à une innovation continue », explique Paul Abbott, directeur général d’Amex GBT.

Pour Alex Taubman, cofondateur et PDG de Long Lake, l'opération doit permettre de « repousser les limites de l’intelligence artificielle dans le secteur du voyage ».

Qui est Long Lake ?

Fondée en 2023, Long Lake Management est une société d’investissement qui se présente comme spécialisée dans la transformation des entreprises de services par l’intelligence artificielle.

Son modèle consiste à acquérir ou prendre des participations dans des entreprises de services établies, puis à déployer sa propre plateforme technologique, baptisée Nexus, afin d'accélérer leur croissance et d'améliorer l'expérience client.

Long Lake indique avoir déjà acquis ou noué des partenariats avec des dizaines d'entreprises. La société est notamment soutenue par des investisseurs comme General Catalyst, Alpha Wave, Elad Gil, D1 et Thrive.

L’acquisition d’Amex GBT constitue ainsi une opération majeure pour cette jeune société, qui entend appliquer son approche de transformation par l’IA à l’un des principaux acteurs mondiaux du voyage d’affaires.

Lu 957 fois

Tags : amex gbt
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 28 Septembre 2026 - 16:06 Election présidentielle : Alliance France Tourisme dévoile ses cinq priorités

Mardi 22 Septembre 2026 - 07:22 Eurostar améliore son offre dédiée aux entreprises

Mondial Tourisme
Dernière heure

Et si la gentillesse était le nouveau luxe ? Au Brésil, l'exemple du DMC Blumar [ABO]

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

Brand News

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus
Criques désertes, villages de pêcheurs à l'écart des circuits touristiques, mouillages que seuls...
Les annonces

FUN & FLY - Conseiller.ère forfaitiste voyages glisse Kitesurf/Wingfoil/Windsurf H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evreux (27))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE EXUMA BUSINESS TRAVEL - Conseillèr(e) voyages d'affaires/Billettiste Senior H/F (VIP & Luxury) - CDI - (Paris 8e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027
Distribution

Distribution

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !
Partez en France

Partez en France

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme
Production

Production

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants
AirMaG

AirMaG

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias