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Nouvelle assurance Tanzanie : quid lors d'un combiné avec Zanzibar ?

nouvelle assurance obligatoire pour voyager en Tanzanie depuis le 1er octobre


Depuis le 1er octobre 2026, une assurance locale est obligatoire en Tanzanie continentale, après Zanzibar en 2024. Pour un voyage combiné safari et île, quelle assurance faut-il souscrire et selon quel point d’entrée ?


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 14:30

Nouvelle assurance Tanzanie : quid lors d'un combiné avec Zanzibar ? - Deposiphotos.com TravelPhotoBloggers
Nouvelle assurance Tanzanie : quid lors d'un combiné avec Zanzibar ? - Deposiphotos.com TravelPhotoBloggers
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Depuis le 1er octobre 2026, les voyageurs étrangers entrant en Tanzanie continentale doivent disposer d’une assurance voyage locale obligatoire, en complément des formalités habituelles d’entrée.

Cette nouvelle obligation vient s’ajouter à celle déjà en vigueur à Zanzibar depuis le 1er octobre 2024.

Une question se pose donc pour les voyageurs qui combinent un safari sur le continent et un séjour à Zanzibar : faut-il souscrire deux assurances différentes ?

Combiné Tanzanie continentale et Zanzibar : faut-il deux assurances ?

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Selon la National Insurance Corporation (NIC), une seule assurance suffit pour couvrir un itinéraire combinant Tanzanie continentale et Zanzibar. Le principe dépend du premier point d’entrée dans le pays.

Ainsi, un voyageur qui arrive d’abord sur le continent doit souscrire l’assurance NIC. Il pourra ensuite rejoindre Zanzibar sans avoir à acheter une seconde assurance obligatoire.

À l’inverse, pour une arrivée initiale à Zanzibar, c’est l’assurance de la Zanzibar Insurance Corporation (ZIC) qui s’applique, avant de poursuivre éventuellement le voyage sur le continent.

Tarifs des assurances pour voyager en Tanzanie et Zanzibar

Les deux assurances sont proposées au prix de 44 US$ par personne, et est valable pour une durée de 90 jours. Elle est obligatoire, même pour les voyageurs ayant déjà souscrit à une assurance voyage, précise le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères dans ses conseils aux voyageurs.

Les enfants de 3 à 17 ans bénéficient d'un rabais de 50 %, et pour les enfants de 0 à 3 ans l'assurance est gratuite. Les participants d'un groupe (à partir de 10 pax) bénéficie de 10 %, indique Visas News.

A noter : le visa est obligatoire pour voyager en Tanzanie. Les autorités tanzaniennes exigent aussi un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois à compter de la date d’arrivée en Tanzanie.

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Tags : tanzanie, zanzibar
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