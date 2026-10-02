Nouvelle assurance Tanzanie : quid lors d'un combiné avec Zanzibar ?

Selon la National Insurance Corporation (NIC), une seule assurance suffit pour couvrir un itinéraire combinant Tanzanie continentale et Zanzibar. Le principe dépend du premier point d’entrée dans le pays.



Ainsi, un voyageur qui arrive d’abord sur le continent doit souscrire l’assurance NIC. Il pourra ensuite rejoindre Zanzibar sans avoir à acheter une seconde assurance obligatoire.



À l’inverse, pour une arrivée initiale à Zanzibar, c’est l’assurance de la Zanzibar Insurance Corporation (ZIC) qui s’applique, avant de poursuivre éventuellement le voyage sur le continent.