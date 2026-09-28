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Réveillon 2026 dans le désert marocain

6 jours / 5 nuits au départ de Marrakech


Pour célébrer le passage à la nouvelle année autrement, NAGA TRAVEL, DMC réceptif au Maroc, propose un séjour de 6 jours / 5 nuits, combinant Marrakech, le Sud marocain et les grandes dunes sauvages de l’Erg Chegaga.
Au programme : riad de charme à Marrakech, Haut Atlas, kasbahs, vallée de l’Ounila, vallée du Drâa, excursion en 4x4, balade à dos de dromadaire, bivouac de luxe et soirée du Réveillon au cœur du désert.


Rédigé par Naga Travel le Jeudi 1 Octobre 2026 à 09:50

© Depositphotos
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CroisiEurope

Jour 1 – 28 décembre : Arrivée à Marrakech


Accueil à l’aéroport de Marrakech par notre équipe.

Transfert privé vers votre riad de charme à Marrakech.

Installation et temps libre pour profiter de la médina selon l’heure d’arrivée.

Nuit en riad à Marrakech.

Jour 2 – 29 décembre : Marrakech – Telouet – Vallée de l’Ounila – Aït Ben Haddou

Après le petit-déjeuner, départ de Marrakech vers 8h00 en direction du Haut Atlas.

Passage par le col de Tizi n’Tichka, puis continuation vers Telouet et son ancienne kasbah.

Le voyage se poursuit à travers la magnifique vallée de l’Ounila, entre villages traditionnels, paysages de montagne, ksour et kasbahs.

Arrivée à Aït Ben Haddou et découverte à pied du célèbre ksar classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Promenade dans ses ruelles en terre et découverte de son architecture traditionnelle.

Dîner et nuit dans une maison d’hôtes de charme.

Jour 3 – 30 décembre : Aït Ben Haddou – Vallée du Drâa – Tamegroute – M’Hamid – Erg Chegaga

Départ le matin en direction de la vallée du Drâa.

Traversée de paysages de palmeraies, jardins et villages traditionnels.
Après Zagora, arrêt à Tamegroute pour découvrir les ateliers et fours de poterie traditionnelle. Selon les horaires, possibilité également de visiter sa bibliothèque ancienne.

Continuation vers M’Hamid, porte du désert.

Déjeuner sur place.

Dans l’après-midi, départ en 4x4 vers les grandes dunes de l’Erg Chegaga.

Installation au bivouac de luxe au cœur du désert.

Temps libre pour profiter du coucher de soleil sur les dunes.
Dîner, soirée autour du feu et nuit sous tente de luxe.
© Naga Travel
© Naga Travel

Jour 4 – 31 décembre : Journée désert – Erg Chegaga – Soirée du Réveillon

Après le petit-déjeuner, départ en 4x4 pour une journée consacrée à la découverte du désert.

Traversée des dunes et des grands espaces sauvages, avec déjeuner pique-nique dans la nature.

Retour au bivouac dans l’après-midi pour un moment de détente.

En fin de journée, balade à dos de dromadaire dans les dunes pour admirer le dernier coucher de soleil de l’année.

Puis place à la soirée du Réveillon :

Dîner spécial, animation locale, musique traditionnelle et soirée autour du feu sous les étoiles du Sahara.

Nuit au camp luxe.
© Naga Travel
© Naga Travel

Jour 5 – 1er janvier 2027 : Erg Chegaga – Lac Iriki – Foum Zguid – Taznakht – Marrakech

Possibilité d’assister au premier lever de soleil de l’année sur les dunes.

Petit-déjeuner au bivouac puis départ en 4x4.

Traversée du désert entre les dunes de Chegaga, l’ancien lit du Drâa et le lac Iriki.

Continuation vers Foum Zguid, puis route jusqu’à Taznakht, connue pour ses tapis et son artisanat.

Déjeuner en cours de route.

Continuation vers Marrakech avec plusieurs arrêts panoramiques.
Arrivée à Marrakech en fin de journée.

Installation dans un riad de charme et nuit à Marrakech.

Jour 6 – 2 janvier : Marrakech – Aéroport

Petit-déjeuner au riad.

Temps libre selon l’horaire du vol.

Transfert privé vers l’aéroport de Marrakech.

Fin de nos prestations.

Les points forts du séjour

• Accueil et transferts privés à Marrakech
• Deux nuits en riad de charme à Marrakech
• Circuit privé dans le Sud marocain
• Traversée du Haut Atlas et de la vallée de l’Ounila
• Découverte d’Aït Ben Haddou et de la vallée du Drâa
• Deux nuits au cœur de l’Erg Chegaga
• Bivouac de luxe
• Excursion en 4x4 dans le désert
• Balade à dos de dromadaire au coucher du soleil
• Dîner spécial du Réveillon
• Animation musicale locale autour du feu
• Traversée du lac Iriki, Foum Zguid et Taznakht

Une expérience proposée par NAGA TRAVEL

NAGA TRAVEL, DMC Réceptif Maroc, conçoit et organise des circuits privés, voyages sur mesure, séjours désert, groupes et événements à travers le Maroc.

Séjour du 28 décembre 2026 au 2 janvier 2027.

Informations, disponibilités et tarifs sur demande.

NAGA TRAVEL – DMC Réceptif Maroc

Contacter NAGA Travel

Réveillon 2026 dans le désert marocain
Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp

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Tags : Naga Travel Maroc
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