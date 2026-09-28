Réveillon 2026 dans le désert marocain

Après le petit-déjeuner, départ en 4x4 pour une journée consacrée à la découverte du désert.



Traversée des dunes et des grands espaces sauvages, avec déjeuner pique-nique dans la nature.



Retour au bivouac dans l’après-midi pour un moment de détente.



En fin de journée, balade à dos de dromadaire dans les dunes pour admirer le dernier coucher de soleil de l’année.



Puis place à la soirée du Réveillon :



Dîner spécial, animation locale, musique traditionnelle et soirée autour du feu sous les étoiles du Sahara.



Nuit au camp luxe.