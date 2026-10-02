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Chalair se chargera des lignes régulières depuis Andorre !

Chalair a remporté l’appel d’offres de la principauté d’Andorre


Et voici une bonne nouvelle pour le ciel français. Chalair a remporté l’appel d’offres émis par la principauté d’Andorre et détrône Iberia. La compagnie basée à Caen va donc desservir Madrid, Palma, Paris, Nice, Lyon et Nantes. Elle basera un ATR 42 en permanence à l’aéroport Andorre-La Seu d’Urgell.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 11:38

Chalair a remporté l’appel d’offres de la principauté d’Andorre - Depositphotos
Chalair a remporté l’appel d’offres de la principauté d’Andorre - Depositphotos
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Pendant que la FNAM réitère, lors de ses conférences, ses messages pour interpeller le gouvernement sur la chute sans fin du pavillon français, Chalair démontre que ce dernier n’est pas totalement dépassé.

En effet, la compagnie d’Alain Battisti vient de remporter l’appel d’offres de la principauté d’Andorre.

Elle détrône un transporteur espagnol, puisqu’elle remplacera Iberia, qui se chargeait jusque-là des dessertes.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2027, Chalair desservira les aéroports de Madrid, Palma, Paris, Nice, Lyon et Nantes depuis celui d’Andorre-La Seu d’Urgell.

Andorre : des lignes vers Paris-Orly, Nantes, Nice et Lyon

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"C’est une très bonne nouvelle pour Chalair. Nous allons baser un ATR 42 en Andorre, donc cela représente pour nous un gros volume d’activité.

Ce n’est pas notre première fois à l’international, car nous avons travaillé en Afrique, puis nous avons eu plusieurs lignes régulières, notamment à Anvers. En revanche, c’est notre première fois à l’étranger avec un ATR.

Nous allons pouvoir maintenant élargir la flotte. Nous avons cinq ATR et cinq Beechcraft 1900D, et nous allons faire l’acquisition d’un sixième ATR", se félicite Alain Battisti.

Ainsi, trois lignes seront annuelles, à savoir Palma de Majorque, Madrid, au rythme de deux à trois vols par semaine, et Paris, avec deux vols par semaine.

En saisonnier, nous retrouvons Nantes, avec deux vols par semaine en hiver, puis, chaque été, Lyon, avec un vol par semaine, et Nice, avec deux vols par semaine.

Les tarifs débutent à partir de 55 euros et prévoient un bagage cabine de 10 kg ainsi que le choix gratuit du siège.

Chalair desservira ces routes depuis l’aéroport Andorre-La Seu d’Urgell dès janvier 2027 et jusqu’en 2030.


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Tags : andorre, chalair
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