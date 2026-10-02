Chalair se chargera des lignes régulières depuis Andorre !

" C’est une très bonne nouvelle pour Chalair. Nous allons baser un ATR 42 en Andorre, donc cela représente pour nous un gros volume d’activité.



Ce n’est pas notre première fois à l’international, car nous avons travaillé en Afrique, puis nous avons eu plusieurs lignes régulières, notamment à Anvers. En revanche, c’est notre première fois à l’étranger avec un ATR.



Nous allons pouvoir maintenant élargir la flotte. Nous avons cinq ATR et cinq Beechcraft 1900D, et nous allons faire l’acquisition d’un sixième ATR ", se félicite Alain Battisti.



Ainsi, trois lignes seront annuelles, à savoir Palma de Majorque, Madrid, au rythme de deux à trois vols par semaine, et Paris, avec deux vols par semaine.



En saisonnier, nous retrouvons Nantes, avec deux vols par semaine en hiver, puis, chaque été, Lyon, avec un vol par semaine, et Nice, avec deux vols par semaine.



Les tarifs débutent à partir de 55 euros et prévoient un bagage cabine de 10 kg ainsi que le choix gratuit du siège.



Chalair desservira ces routes depuis l’aéroport Andorre-La Seu d’Urgell dès janvier 2027 et jusqu’en 2030.