Chalair reconduit ses lignes saisonnières au départ de Brest

Depuis 2007 , soit plus de 17 ans, Chalair propose une offre de vol au départ de Brest aux Finistériens. En plus de la ligne régulière vers Bordeaux, ces lignes saisonnières vers Kerry et Pau, qui ont rencontré un vif succès l’an passé, vont une fois de plus favoriser les échanges touristiques et familiaux, et contribuer à l’économie du territoire

C’est une grande satisfaction de voir les liaisons aériennes vers Kerry et Pau renouvelées durant la saison estivale. Elles viennent renforcer l’attractivité de l’aéroport Brest Bretagne comme porte d’entrée de notre territoire pour les nombreux touristes souhaitant découvrir la région et comme opportunités de voyages directs pour les passagers bretons en quête de dépaysement

La ligne Kerry en Irlande sera opérationnelle tous les samedis, du 29 juin au 21 septembre. Les vols seront directs et sans escale, effectués avec un appareil de type ATR 72 de 70 sièges. Les horaires des vols sont les suivants :La ligneen Béarn sera également opérationnelle tous les samedis, du 29 juin au 31 août. Les vols seront également directs et sans escale, effectués avec un appareil de type ATR 72 de 70 sièges. Les horaires des vols sont les suivants :Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes et peuvent être effectuées sur le site de Chalair ou auprès des agences de voyages, qu'elles soient physiques ou en ligne., président de Chalair, se réjouit de cette nouvelle offre de vols au départ de Brest : «. »Claude Arphexad, directeur de l'aéroport de Bresta déclaré : «. »