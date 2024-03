En 2024, Brest pourrait accueillir près de 40 000 croisiéristes

qui réunit plus de 10 000 professionnels de la filière et plus de 80 compagnies maritimes.Une démarche aussi engagée par le port du Havre Avec une augmentation du nombre de navires de croisière et de passagers, cette année a été un véritable succès pour la ville et ses partenaires locaux.Ainsi 22 escales ont été enregistrées avec plus de 28 100 passagers accueillis soit la plus forte activité enregistrée depuis plus de 10 ans.