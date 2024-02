TUI monte en puissance au départ de Brest

Le « revenge travel » est encore là, estime Frédéric Blanc, directeur du réseau d'agence de voyages de partenaires, avec « des chiffres de progression de réservation à trois chiffres depuis Brest » (+114% vs été 2023) même si, évidemment cela, s'explique par l'offre de TUI France beaucoup plus importante cet été au départ de Brest.



Le profil des voyageurs au départ de Brest : des Bretons qui anticipent leurs vacances en réservant en majorité (53%), 3 à 6 mois avant le départ et 32% réservent même 6 à 9 mois avant leurs vacances.



Ils partent en majorité en famille (39%), en couple (36%) ou en groupe (24%). Les départs se font très peu seul (1%). Cet été, ils veulent s'évader dans des destinations au soleil - et on les comprend, l'hiver peut être rude dans le Finistère : le Top 5 : l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal 5 et la Corse.