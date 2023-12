Grève contrôleurs aériens : perturbation à Orly et Brest

Perturbation en vue dans le ciel. En raison d'une grève des contrôleurs aériens, le trafic des compagnies aériennes sera réduit pour la journée du 18 décembre 2023 leurs programmes de vols de 30% sur l’aéroport de Paris-Orly et de 50% sur l’aéroport de Brest.La direction générale de l'aviation civile a indiqué dans un communiqué que "des sections locales représentatives des contrôleurs aériens de plusieurs organisations syndicales ont déposé des préavis de grève concernant le personnel de contrôle du CRNA-Nord, et celui des centres de contrôle d’approche de Paris-Orly, Lyon, Lille, Brest, Rouen, Poitiers et Saint-Yan pour la journée du 18 décembre 2023."La DGAC a mis en place les dispositions du service minimum dans l’ensemble des centres de contrôle aérien concernés pour lesquels la réglementation le permet : le CRNA-Nord1, Paris-Orly, Lyon et Poitiers.