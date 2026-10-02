Les Émirats arabes unis veulent faire durer les séjours en yacht

La complémentarité des destinations doit nourrir cette offre. Les îles et les sites culturels d’Abu Dhabi, déjà.



Les infrastructures nautiques de Dubaï, ensuite. Et, enfin, les 68 kilomètres de littoral de Ras Al Khaimah, avec les montagnes du Hajar en arrière-plan. À Abu Dhabi, les îles de Saadiyat et de Sir Bani Yas figurent parmi les étapes évoquées pour les futurs programmes des loueurs et des réceptifs.