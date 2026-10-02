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Les Émirats arabes unis veulent faire durer les séjours en yacht

Une signature lors du Monaco Yacht Show


Abu Dhabi, Dubaï et Ras Al Khaimah unissent leurs efforts pour développer des itinéraires nautiques communs. L’objectif : prolonger les séjours et accroître les retombées pour les marinas, les loueurs et les professionnels du tourisme.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 12:00

Abu Dhabi, Dubaï et Ras Al Khaimah cherchent à unir leurs efforts pour attirer une clientèle "yachting" @Monaco Yacht Show
Abu Dhabi, Dubaï et Ras Al Khaimah cherchent à unir leurs efforts pour attirer une clientèle "yachting" @Monaco Yacht Show
CroisiEurope
Attirer les yachts puis leur donner davantage de raisons de rester. C’est l’ambition de la UAE Yachting Alliance, créée par les autorités touristiques d’Abu Dhabi, de Dubaï et de Ras Al Khaimah et annoncée à l’occasion du Monaco Yacht Show.

Cette coopération doit permettre aux trois émirats permettre de développer des parcours reliant leurs marinas, leurs côtes et leurs attractions touristiques.

Pour faire connaitre cette offre, les partenaires ont prévu des campagnes de promotion communes et une présence coordonnée dans les salons internationaux.

Se nourrir de la complémentarité des destinations

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La complémentarité des destinations doit nourrir cette offre. Les îles et les sites culturels d’Abu Dhabi, déjà.

Les infrastructures nautiques de Dubaï, ensuite. Et, enfin, les 68 kilomètres de littoral de Ras Al Khaimah, avec les montagnes du Hajar en arrière-plan. À Abu Dhabi, les îles de Saadiyat et de Sir Bani Yas figurent parmi les étapes évoquées pour les futurs programmes des loueurs et des réceptifs.

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Tags : abu dabhi, Dubaï, ras al khaimah
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