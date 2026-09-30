Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : 20 initiatives finalistes sélectionnées - Image ATD
Acteurs du Tourisme Durable (ATD) et ses partenaires ont dévoilé les 20 finalistes des Trophées Horizons 2026.
Pour cette cinquième édition, 75 candidatures ont été étudiées autour de plusieurs enjeux de transformation du tourisme : accessibilité, tourisme pour tous, mobilités bas-carbone, adaptation au changement climatique et nouvelles pratiques.
La sélection a été réalisée avec plusieurs partenaires et experts du secteur, dont Tourisme & Handicaps, l’UNAT, le Réseau Vélo et Marche, Wallonie Tourisme, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence Tourisme et l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.
Pour cette cinquième édition, 75 candidatures ont été étudiées autour de plusieurs enjeux de transformation du tourisme : accessibilité, tourisme pour tous, mobilités bas-carbone, adaptation au changement climatique et nouvelles pratiques.
La sélection a été réalisée avec plusieurs partenaires et experts du secteur, dont Tourisme & Handicaps, l’UNAT, le Réseau Vélo et Marche, Wallonie Tourisme, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence Tourisme et l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.
Trophées Horizons 2026 : les finalistes sont...
Autres articles
-
Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !
-
Tourisme durable : "les ressources humaines sont le moteur de la transition"
-
Betty Rech (ATD) : "Le développement durable ne signifie pas décroissance" [ABO]
-
100 milliards de parts de marché ? "Nous devons dépasser les logiques économiques et électoralistes" [ABO]
-
Angers : "Le Vivant" thème central des Universités du Tourisme Durable
Dans la catégorie « Vacances pour tous & accessibles », les finalistes sont Vacances Ouvertes pour « 10 000 départs, ne rêvez plus partez ! », l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole avec « Bordeaux Solid’air », L’Aventure Michelin pour son dispositif « accessible à tous » et Provence Tourisme avec « La Kermesse des Sens ».
La catégorie « Mobilités et voyage bas-carbone » rassemble Normandie Tourisme pour ses séjours bas-carbone packagés, l’Office de tourisme du Grand Avignon avec « Explorez le Grand Avignon à véli ! », La Rochelle Tourisme et « La Rochelle Océan Pass », ainsi que Mad Jacques (KCIOP) avec « Mad Jacques Véloscénie Vallée de Chevreuse ». Cette catégorie est parrainée par SNCF Connect & Tech.
Cinq projets ont également été retenus dans la catégorie « Adaptation au changement climatique » : l’Agence de développement touristique des Ardennes, Village vacances Igesa Île des Pins, Ardèche Tourisme, l’Agence Aix les Bains Riviera des Alpes et la Cité du Chocolat Valrhona.
Pour « Initiative de Région Sud », qui met à l'honneur les professionnels du territoire hôte des Universités du Tourisme Durable, les finalistes sont l’Office de Tourisme Vaison Ventoux Provence, Novotel Marseille Vieux Port et Nolipro.
Enfin, la catégorie « Inspirations de Wallonie » réunit Passe Muraille, Maison du Tourisme Explore Meuse, le Bureau de projet du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel.
La catégorie « Mobilités et voyage bas-carbone » rassemble Normandie Tourisme pour ses séjours bas-carbone packagés, l’Office de tourisme du Grand Avignon avec « Explorez le Grand Avignon à véli ! », La Rochelle Tourisme et « La Rochelle Océan Pass », ainsi que Mad Jacques (KCIOP) avec « Mad Jacques Véloscénie Vallée de Chevreuse ». Cette catégorie est parrainée par SNCF Connect & Tech.
Cinq projets ont également été retenus dans la catégorie « Adaptation au changement climatique » : l’Agence de développement touristique des Ardennes, Village vacances Igesa Île des Pins, Ardèche Tourisme, l’Agence Aix les Bains Riviera des Alpes et la Cité du Chocolat Valrhona.
Pour « Initiative de Région Sud », qui met à l'honneur les professionnels du territoire hôte des Universités du Tourisme Durable, les finalistes sont l’Office de Tourisme Vaison Ventoux Provence, Novotel Marseille Vieux Port et Nolipro.
Enfin, la catégorie « Inspirations de Wallonie » réunit Passe Muraille, Maison du Tourisme Explore Meuse, le Bureau de projet du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel.
Les lauréats dévoilés le 26 novembre
Les finalistes seront désormais soumis à un jury composé notamment de Caroline Mignon, présidente d’ATD, Aude Andrup, coordinatrice nationale Tourisme à l’ADEME, Christian Delom, secrétaire général d’A World for Travel, et Isabelle Brémond, présidente de la commission Tourisme responsable d’ADN Tourisme et directrice de Provence Tourisme.
Les lauréats seront annoncés le 26 novembre 2026, lors de la « Soirée Horizons » des Universités du Tourisme Durable, organisée au Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) à Aix-en-Provence.
Les lauréats seront annoncés le 26 novembre 2026, lors de la « Soirée Horizons » des Universités du Tourisme Durable, organisée au Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) à Aix-en-Provence.