Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Dans la catégorie « Vacances pour tous & accessibles » , les finalistes sont Vacances Ouvertes pour « 10 000 départs, ne rêvez plus partez ! », l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole avec « Bordeaux Solid’air », L’Aventure Michelin pour son dispositif « accessible à tous » et Provence Tourisme avec « La Kermesse des Sens ».



La catégorie « Mobilités et voyage bas-carbone » rassemble Normandie Tourisme pour ses séjours bas-carbone packagés, l’Office de tourisme du Grand Avignon avec « Explorez le Grand Avignon à véli ! », La Rochelle Tourisme et « La Rochelle Océan Pass », ainsi que Mad Jacques (KCIOP) avec « Mad Jacques Véloscénie Vallée de Chevreuse ». Cette catégorie est parrainée par SNCF Connect & Tech.



Cinq projets ont également été retenus dans la catégorie « Adaptation au changement climatique » : l’Agence de développement touristique des Ardennes, Village vacances Igesa Île des Pins, Ardèche Tourisme, l’Agence Aix les Bains Riviera des Alpes et la Cité du Chocolat Valrhona.



Pour « Initiative de Région Sud » , qui met à l'honneur les professionnels du territoire hôte des Universités du Tourisme Durable, les finalistes sont l’Office de Tourisme Vaison Ventoux Provence, Novotel Marseille Vieux Port et Nolipro.



Enfin, la catégorie « Inspirations de Wallonie » réunit Passe Muraille, Maison du Tourisme Explore Meuse, le Bureau de projet du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel.