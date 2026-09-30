TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Voyages Responsables  
Recherche avancée

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Les lauréats dévoilés le 26 novembre


Pour leur 5e édition, les Trophées Horizons ont retenu 20 initiatives parmi 75 candidatures. Les lauréats seront dévoilés le 26 novembre 2026 à Aix-en-Provence.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 14:43

Trophées Horizons 2026 : 20 initiatives finalistes sélectionnées - Image ATD
Trophées Horizons 2026 : 20 initiatives finalistes sélectionnées - Image ATD
CroisiEurope
Acteurs du Tourisme Durable (ATD) et ses partenaires ont dévoilé les 20 finalistes des Trophées Horizons 2026.

Pour cette cinquième édition, 75 candidatures ont été étudiées autour de plusieurs enjeux de transformation du tourisme : accessibilité, tourisme pour tous, mobilités bas-carbone, adaptation au changement climatique et nouvelles pratiques.

La sélection a été réalisée avec plusieurs partenaires et experts du secteur, dont Tourisme & Handicaps, l’UNAT, le Réseau Vélo et Marche, Wallonie Tourisme, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence Tourisme et l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Trophées Horizons 2026 : les finalistes sont...

Autres articles
Dans la catégorie « Vacances pour tous & accessibles », les finalistes sont Vacances Ouvertes pour « 10 000 départs, ne rêvez plus partez ! », l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole avec « Bordeaux Solid’air », L’Aventure Michelin pour son dispositif « accessible à tous » et Provence Tourisme avec « La Kermesse des Sens ».

La catégorie « Mobilités et voyage bas-carbone » rassemble Normandie Tourisme pour ses séjours bas-carbone packagés, l’Office de tourisme du Grand Avignon avec « Explorez le Grand Avignon à véli ! », La Rochelle Tourisme et « La Rochelle Océan Pass », ainsi que Mad Jacques (KCIOP) avec « Mad Jacques Véloscénie Vallée de Chevreuse ». Cette catégorie est parrainée par SNCF Connect & Tech.

Cinq projets ont également été retenus dans la catégorie « Adaptation au changement climatique » : l’Agence de développement touristique des Ardennes, Village vacances Igesa Île des Pins, Ardèche Tourisme, l’Agence Aix les Bains Riviera des Alpes et la Cité du Chocolat Valrhona.

Pour « Initiative de Région Sud », qui met à l'honneur les professionnels du territoire hôte des Universités du Tourisme Durable, les finalistes sont l’Office de Tourisme Vaison Ventoux Provence, Novotel Marseille Vieux Port et Nolipro.

Enfin, la catégorie « Inspirations de Wallonie » réunit Passe Muraille, Maison du Tourisme Explore Meuse, le Bureau de projet du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel.

Les lauréats dévoilés le 26 novembre

Les finalistes seront désormais soumis à un jury composé notamment de Caroline Mignon, présidente d’ATD, Aude Andrup, coordinatrice nationale Tourisme à l’ADEME, Christian Delom, secrétaire général d’A World for Travel, et Isabelle Brémond, présidente de la commission Tourisme responsable d’ADN Tourisme et directrice de Provence Tourisme.

Les lauréats seront annoncés le 26 novembre 2026, lors de la « Soirée Horizons » des Universités du Tourisme Durable, organisée au Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) à Aix-en-Provence.

Lu 793 fois

Tags : atd
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Et si la gentillesse était le nouveau luxe ? Au Brésil, l'exemple du DMC Blumar [ABO]

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

Brand News

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus
Criques désertes, villages de pêcheurs à l'écart des circuits touristiques, mouillages que seuls...
Les annonces

FUN & FLY - Conseiller.ère forfaitiste voyages glisse Kitesurf/Wingfoil/Windsurf H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evreux (27))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE EXUMA BUSINESS TRAVEL - Conseillèr(e) voyages d'affaires/Billettiste Senior H/F (VIP & Luxury) - CDI - (Paris 8e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027
Distribution

Distribution

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !
Partez en France

Partez en France

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme
Production

Production

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants
AirMaG

AirMaG

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias