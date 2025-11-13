TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Corsica ouvre une nouvelle ligne Calvi - Munich

La compagnie renforce sa présence sur le marché allemand


Air Corsica poursuit l’extension de son réseau international et annonce l’ouverture d’une ligne Calvi - Munich à compter du printemps 2026. La liaison vient en complément de celle entre Ajaccio et Munich dévoilée en septembre et s’inscrit dans la stratégie d'expansion européenne de la compagnie.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

Air Corsica assurera, à compter du printemps 2026, d’une nouvelle liaison entre Calvi et Munich - DepositPhotos.com, Hackman
Air Corsica étoffe son offre internationale avec l’ouverture, à compter du printemps 2026, d’une nouvelle liaison entre Calvi et Munich.

Cette annonce intervient quelques semaines après la présentation de la ligne Ajaccio - Munich, confirmant la volonté de la compagnie de consolider sa présence sur un marché allemand particulièrement stratégique.

Pour l’été 2026, le programme comprendra deux vols hebdomadaires entre Munich et Ajaccio du 11 juin au 27 septembre (jeudi et dimanche), ainsi qu’un vol hebdomadaire entre Munich et Calvi du 28 juin au 13 septembre (dimanche).

Les vols seront opérés en Airbus A320 pour une durée d’environ 1h30.

Air Corsica en plein développement européen

Air Corsica rappelle que cette montée en puissance accompagne son développement européen, déjà marqué par les liaisons vers Vienne depuis Ajaccio et Bastia, et par son réseau vers l’Italie (Rome, Florence, Milan) et la Belgique (Charleroi Bruxelles-Sud).

Les billets sont disponibles dès à présent sur le site de la compagnie et en agences de voyages à partir de 99€ TTC l’aller simple, incluant un bagage cabine de 10 kg et un bagage en soute de 23 kg.

Tags : air corsica, calvi, munich
