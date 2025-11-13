Air Corsica ouvre une nouvelle ligne Calvi - Munich

Air Corsica assurera, à compter du printemps 2026, d’une nouvelle liaison entre Calvi et Munich - DepositPhotos.com, Hackman
Air Corsica étoffe son offre internationale avec l’ouverture, à compter du printemps 2026, d’une nouvelle liaison entre Calvi et Munich.
Cette annonce intervient quelques semaines après la présentation de la ligne Ajaccio - Munich, confirmant la volonté de la compagnie de consolider sa présence sur un marché allemand particulièrement stratégique.
Pour l’été 2026, le programme comprendra deux vols hebdomadaires entre Munich et Ajaccio du 11 juin au 27 septembre (jeudi et dimanche), ainsi qu’un vol hebdomadaire entre Munich et Calvi du 28 juin au 13 septembre (dimanche).
Les vols seront opérés en Airbus A320 pour une durée d’environ 1h30.
À lire aussi : Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Cette annonce intervient quelques semaines après la présentation de la ligne Ajaccio - Munich, confirmant la volonté de la compagnie de consolider sa présence sur un marché allemand particulièrement stratégique.
Pour l’été 2026, le programme comprendra deux vols hebdomadaires entre Munich et Ajaccio du 11 juin au 27 septembre (jeudi et dimanche), ainsi qu’un vol hebdomadaire entre Munich et Calvi du 28 juin au 13 septembre (dimanche).
Les vols seront opérés en Airbus A320 pour une durée d’environ 1h30.
À lire aussi : Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Air Corsica en plein développement européen
Air Corsica rappelle que cette montée en puissance accompagne son développement européen, déjà marqué par les liaisons vers Vienne depuis Ajaccio et Bastia, et par son réseau vers l’Italie (Rome, Florence, Milan) et la Belgique (Charleroi Bruxelles-Sud).
Les billets sont disponibles dès à présent sur le site de la compagnie et en agences de voyages à partir de 99€ TTC l’aller simple, incluant un bagage cabine de 10 kg et un bagage en soute de 23 kg.
À lire aussi : La Corse en hiver, un voyage rare
Les billets sont disponibles dès à présent sur le site de la compagnie et en agences de voyages à partir de 99€ TTC l’aller simple, incluant un bagage cabine de 10 kg et un bagage en soute de 23 kg.
À lire aussi : La Corse en hiver, un voyage rare