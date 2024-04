Lufthansa ouvre une ligne Nantes - Munich

Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle ligne au départ de Nantes. Ce nouveau vol vers Munich, proche des Alpes et des lacs bavarois, renforce encore plus la présence de Lufthansa Group à Nantes.



Cela permettra non seulement de renforcer les échanges touristiques et économiques entre Nantes et sa région et la Bavière mais offrira aussi aux passagers un panel de connexions supplémentaires vers les réseaux des compagnies de Lufthansa Group et de ses partenaires dans le monde entier

Le hub de Munich offre aux passagers un accès à un réseau de, couvrant des sites d'affaires et de loisirs en Europe, Amériques, Asie et Moyen-Orient.» indique Thadée Nawrocki