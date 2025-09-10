TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Vienne et Munich rejoignent le réseau pour l'été 2026


Air Corsica étoffe son réseau en ajoutant deux nouvelles destinations pour l'été 2026. La compagnie entend renforcer son ancrage européen, depuis les aéroports de Bastia et Ajaccio.


Rédigé par le Jeudi 11 Septembre 2025

Vienne et Munich seront ajoutés pour l'été 2026 au réseau d'Air Corsica - Depositphotos I.Petrovic
Air Corsica continue d'élargir son réseau international.

Alors que l'été 2025 s'achève, la compagnie se projette déjà sur la prochaine saison. À partir de juin 2026, deux nouvelles destinations européennes seront ajoutées à son programme.

Ajaccio (7 juin au 4 octobre) et Bastia (14 juin au 30 septembre) seront reliées à Vienne, tandis qu’Ajaccio sera également connectée à Munich (11 juin au 27 septembre, 2 vols par semaine).

Les vols seront opérés en A320.

Air Corsica : "étendre la durée de ce programme prévisionnel 2026"

"L’ouverture de dessertes hors service public est un volet essentiel de notre stratégie de développement et de notre plan de montée en puissance sur le réseau International.

A terme, nous espérons même étendre la durée de ce programme prévisionnel 2026, qui s’étend actuellement de début juin à début octobre.

Comme l’ensemble du secteur, nous souhaitons en effet une répartition plus homogène de la fréquentation touristique sur l’ensemble de l’année afin de favoriser un tourisme durable et de qualité," a déclaré Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica.

Les billets sont proposés à partir de 99 € TTC l’aller simple, incluant un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 12 kg par personne.

A lire : Air Corsica : quelle est cette nouvelle ligne au départ de Nice ?

Le lancement de ces lignes bénéficiera du soutien de l’Agence du Tourisme de la Corse, d’Atout France et de la CCI de Corse, afin de promouvoir ces nouvelles destinations.

Tags : air corsica
