Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

L’ouverture de dessertes hors service public est un volet essentiel de notre stratégie de développement et de notre plan de montée en puissance sur le réseau International.



A terme, nous espérons même étendre la durée de ce programme prévisionnel 2026, qui s’étend actuellement de début juin à début octobre.



Comme l’ensemble du secteur, nous souhaitons en effet une répartition plus homogène de la fréquentation touristique sur l’ensemble de l’année afin de favoriser un tourisme durable et de qualité,

" a déclaré Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica. Les billets sont proposés à partir de 99 € TTC l’aller simple, incluant un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 12 kg par personne.Le lancement de ces lignes bénéficiera du soutien de l’Agence du Tourisme de la Corse, d’Atout France et de la CCI de Corse, afin de promouvoir ces nouvelles destinations.