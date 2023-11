Air Corsica ouvre un espace de repos dédié aux passagers se déplaçant pour motif médical

Air Corsica lance un nouveau "produit vol". Une amélioration du service de boissons et de collations et un portail numérique de divertissement. Voici comment Air Corsica envisage d'enrichir l'expérience client.Après Rome, la tête de Maure emblématique d'Air Corsica sera visible à Milan. Depuis Calvi et Figari, le nord de l'Italie sera accessible à partir du 2 septembre 2023. Deux nouvelles lignes qui représentent 2 880 sièges.Air Corsica étoffe son programme de vols au Printemps en proposant sur près d'un mois des vols directs entre Ajaccio et Porto au Portugal.Air Corsica étoffe son programme vers l'Italie en lançant un nouveau vol entre Bastia et Rome Fiumicino pendant la saison été.