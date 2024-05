Promotion du tourisme corse : "C'est du grand n'importe quoi !" 🔑

" L’une des missions principales de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) est la coordination des acteurs du tourisme insulaires pour atteindre ses objectifs de dĂ©concentration gĂ©ographique et temporelle.



Chacune de nos actions vise Ă pĂ©renniser un tourisme durable et vertueux qui profite Ă l’ensemble de notre territoire tout au long de l’annĂ©e.



Il faut souligner que la politique menĂ©e par l’ATC Ă©mane du document Ă©laborĂ© par la CollectivitĂ© de Corse, le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse (PADDuC) qui fixe les objectifs de la prĂ©servation de l’environnement de l’üle et de son dĂ©veloppement Ă©conomique, social, culturel et touristique.



Le contexte de notre démarche trouve son origine dans les ateliers entre les transporteurs et les Offices de Tourisme que nous avons organisés le 18 décembre dernier.



Ces ateliers ont permis aux Offices de Tourisme de dialoguer directement avec des compagnies de transport, dont Air Corsica.



De ces Ă©changes, l’idĂ©e d’un dispositif avantageux pour les Offices de Tourisme et les professionnels de l’hĂ©bergement a Ă©mergĂ© visant Ă leur offrir des tarifs prĂ©fĂ©rentiels.



Depuis janvier 2024, nous avons donc instauré des réunions de travail hebdomadaires avec la FROTSI et Air Corsica pour concrétiser ce projet.



Notre action visait Ă la fois Ă soutenir les professionnels de l’hĂ©bergement (confrontĂ©s Ă la concurrence des meublĂ©s), Ă renforcer la place des Offices de Tourisme sur leur territoire et Ă influer positivement sur le prix des transports.



Il convient de souligner que les seuls Offices de Tourismes inscrits au registre des opérateurs de voyages et de séjours sont concernés. Dans ce cadre ces OT peuvent élaborer et vendre des forfaits touristiques.



 La convention « cadre » tripartite signĂ©e le vendredi 17 mai a pour objet de promouvoir la destination Corse en favorisant la conclusion d’accords entre les Offices de Tourisme corses, adhĂ©rents de la FROTSI, et la compagnie Air Corsica leur permettant de bĂ©nĂ©ficier dans certaines conditions de tarifs promotionnels sur les vols Air Corsica.



Elle se décline donc en contrats bilatéraux conclus entre la Compagnie et chaque Office de Tourisme corse éligible intéressé par ce partenariat.



En cas de conclusion d’un contrat avec la Compagnie, l’Office de Tourisme pourra, dans la limite des places disponibles, bĂ©nĂ©ficier de tarifs rĂ©duits sur certains vols Air Corsica, dans le cadre de la constitution et la vente de forfaits, comprenant Ă minima une nuitĂ©e d’hĂŽtel, de gĂźte de France ou de camping et un service de transport aĂ©rien dans le rayonnement gĂ©ographique de l’Office.



La commercialisation de vols dans le cadre de l’organisation et/ou la promotion par l’Office de Tourisme d’évĂšnements spĂ©cifiques ayant lieu dans le rayonnement gĂ©ographique de l’office pourra Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du tarif rĂ©duit, " nous a expliquĂ© l'agence.