Corse : comment Ollandini bloque la hausse des prix des billets d’avion

"connait un fort intérêt".

Ce nouveau circuit trouve son public avec un prix qui reste accessible"

"C'est un produit slow tourisme qui a séduit tous ceux qui l'ont choisi que ce soit des familles ou des couples".

"elles fonctionnent très bien nous avons beaucoup de demandes."

Parmi ses nouveautés : le Village des Isles est un ancien club Touristra entièrement rénové, situé à Bastia en Haute Corse quiLes circuits ne sont pas en reste.. Au programme : Ajaccio , Porto, Cateri, Calvi, L'Ile Rousse, Bastia, Cap Corse, Côte Orientale, Bonifacio, Propriano et Ocana. "précise Michael Galvez-Ollandini.Enfin, Ollandini Voyages a concocté une découverte de la Corse en train.La Sicile et la Sardaigne les deux autres destinations phare de la production d'Ollandini continuent de séduire :De quoi effectivement aborder la saison avec un certain optimisme.