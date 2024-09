Ollandini Voyages sort sa brochure avant-première 2025

Ollandini Voyages est un acteur majeur dans le domaine du tourisme en Corse. L'entreprise propose une large gamme de séjours adaptés aux besoins variés de ses clients, incluant des offres sur mesure. Grâce à sa connaissance approfondie de l'île, Ollandini Voyages est en mesure "d'offrir des expériences authentiques et diversifiées", que ce soit pour des vacances balnéaires, des circuits culturels ou des activités de plein air.



L'entreprise s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels du secteur du voyage, avec des solutions adaptées pour chaque type de client. En tant que partenaire de nombreuses agences de voyages, Ollandini met à disposition des offres exclusives, permettant d'accroître les marges tout en diversifiant les propositions aux voyageurs.



En plus de son activité touristique, Ollandini Voyages se distingue par son engagement dans des projets de développement durable, cherchant à promouvoir un tourisme plus responsable en Corse. L'entreprise continue d'innover et d'élargir son offre, notamment en investissant dans des établissements et infrastructures sur l'île, afin de répondre aux attentes changeantes des voyageurs et des acteurs du secteur.