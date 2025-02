Visit Europe, Travel Europe : Ollandini met en place une cellule de crise pour les agences

70% des demandes que nous recevons concernent des GIR pour des circuits qui proposent un tour de Corse

"Notre objectif est d'arriver à reprotéger à 100% les clients, si possible au même tarif, sur les groupes, individuels et GIR

"Pour les GIR, le printemps et l'automne correspondent à la haute saison"

Avec l'arrêt des activités de Visit Europe et de Travel Europe, les agences de voyages qui avaient réservé des voyages doivent trouver des solutions pour reprotéger les clients.Sur la Corse, la Sicile et la Sardaigne, où le voyagiste proposait des circuits, autotours et séjours, Ollandini a mis en place" explique Michael Galvez-Ollandini, Président Directeur général du Groupe Ollandini." ajoute t-il.Les voyages concernent essentiellement le printemps : avril, mai, mais aussi la fin août et septembre.précise le dirigeant d'Ollandini.