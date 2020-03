#JesuisAgentdevoyages - I. Michaël & Jean-Marc Ollandini : "Ce qui est perdu aujourd’hui, n’est pas rattrapable..." chroniques du temps du coronavirus

Le Groupe Ollandini, basé en Corse, fait partie des professionnels fortement impactés par la crise sanitaire. La situation particulière de la Corse dans la lutte contre le coronavirus, le tangage de la saison estivale, l'effondrement des ventes (jusqu'à -80%), ne découragent par le Groupe pour qui le mot d'ordre doit être : so-li-da-ri-té. JOignant le geste à la parole, il a mis la puissance de calcul informatique de l'entreprise au service de la Recherche.

Rédigé par Jean DA LUZ le Samedi 21 Mars 2020

TourMaG.com - La Corse est particulièrement touchée par le Covid-19, comment vous-êtes vous organisés ?



Michaël & Jean-Marc Ollandini : "Il est vrai qu’en proportion de la population nous sommes à 47 cas aux 100.000 habitants.



Dans les faits il y a un petit groupe de personnes contaminées en Corse du Sud, en lien avec le cluster de l’Est et un événement religieux, et beaucoup moins de cas en haute Corse.



Les autorités indiquent une situation à priori plutôt stable sur les dernières 96 heures : 36 cas supplémentaires pour un total de 162 cas sur l’ensemble de l’île.



C’est tout de même très loin derrière la région Parisienne ou le Grand Est, qui sont dans des situations critiques.



Au niveau de l’entreprise, nous avons dans un 1er temps agit en mettant en place les mesures barrières au sein des sociétés du groupe : note d’information, mesure très strictes, affichages sur toutes les portes, pas de réunion prolongée, pas plus de 3 personnes dans l’ascenseur, tous les déplacements non-obligatoire annulés…



Les personnes les plus « vulnérables » ont été placées en télétravail immédiatement et les plannings des parents ont été aménagés pour leur permettre de s’organiser avec la fermeture des écoles (fermeture qui a eu lieu 1 semaine plus tôt qu’à l’échelle nationale).



Bref la situation particulière en Corse nous a, dans notre malheur, donné l’opportunité de nous préparer avec une semaine d’avance au confinement et à la catastrophe sanitaire que le pays traverse."



TourMaG.com - A votre échelle est-il possible de fonctionner en télétravail ?



Michaël & Jean-Marc Ollandini: "Oui pour l’immense majorité des postes : réservation, achats, administratif, commercial…



Pour ceux dont le poste ne peut être organisé à la maison (mécaniciens, agents de comptoir), nous avons opté pour la prise de congés et récupération avant la mise en place d’activité partielle.



La protection du pouvoir d’achat de nos collaborateurs a été une de nos premières inquiétudes, juste après leur santé.



Les services transversaux comme les ressources humaines et l’informatique se sont démenés pour mettre en place un cadre de travail le plus agréable possible.



Nous sommes aujourd’hui dans une situation où nous fonctionnons en télétravail de façon transparente pour nos clients et partenaires."

TourMaG.com - Financièrement êtes-vous en mesure de tenir et quel est l’impact actuel pour les ventes ?



Michaël & Jean-Marc Ollandini: "Il faut bien comprendre que ce qui est perdu aujourd’hui ne sera en aucun cas rattrapable, l’impact est catastrophique car depuis début mars nous enregistrons -60 à -80% de demande.



C’est toute l’industrie du tourisme qui est touchée à l’international, en France et donc en Corse à fortiori.



Le Groupe Ollandini est donc aussi exposé que les autres professionnels de l’industrie : les transporteurs, groupistes, autocaristes, les voyages scolaires, l’événementiel…



TourMaG.com - Etes-vous complètement opérationnel au niveau de l’outil de travail et comment gérez-vous les questions des reports, etc ?



Michaël & Jean-Marc Ollandini : "Oui nous sommes opérationnel tous les outils sont toujours accessibles et disponibles, et nos partenaires/prestataires assurent également une continuité de l’activité ; les agences et clients peuvent nous communiquer au plus tôt leurs demandes de report pour une date jusqu’au 31/12/2020 à l’adresse



TourMaG.com - Comment voyez-vous la suite de la saison ?



Michaël & Jean-Marc Ollandini : La saison sera forcément mauvaise, comme dit précédemment ce qui est perdu aujourd’hui n’est pas rattrapable.



Nous gardons tout de même espoir de pouvoir proposer des offres de dernières minutes une fois la crise passée. Une fois la sortie de crise à l’horizon, il faudra alors se poser les bonnes questions et faire un bilan de la crise.



Nous sommes en contact permanent avec les syndicats professionnels, les réseaux d’agences, nos partenaires et fournisseurs afin de préparer au mieux la suite. En ce qui nous concerne, aujourd’hui, le mot d’ordre est et doit être : so-li-da-ri-té.



TourMaG.com - Vous avez mis en place une initiative originale pour aider la recherche en général et celle sur le Covid-19 en particulier ?



Michaël & Jean-Marc Ollandini :"Avec cette baisse d’activité nous avons décidé le temps et la puissance de nos machines informatique à la recherche médicale et scientifique contre le COVID-19.



Grâce au projet Folding@home qui permet aux entreprises et/ou particuliers de proposer gratuitement la puissance libre de leurs ordinateurs pour participer à la résolution de problématiques médicales.



Il était important pour nous d’agir en ce sens, d’aider notre personnel médical et, plus globalement, de faire « notre part ».



Plus d’info sur



