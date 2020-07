Normandie : Planet’Rêve déploie une offre prestige en autocar

Alors que ses deux collaboratrices sont encore en chômage partiel, Ludovic Boinet assure à lui seul la prospection et le suivi commercial. " C'est encore extrêmement calme pour l'activité groupes, mes clients et prospects ne sont pas l'optique de se projeter sur 2021, j'ai signé le premier contrat depuis février la semaine dernière ", commente-t-il.



Entre les seniors " tellement stigmatisés pendant trois mois et qui ont peur de repartir " et les CE " dont les salariés ne pourront pas reposer d'autres congés ", la crise sanitaire n'épargne aucun de ses clients.



Depuis le début de la crise Covid, le gérant de Planet'Rêve comptabilise 1 800 clients dont le voyage a été reporté. " L'urgence porte sur les départs du 2e semestre, entre les clients qui font marche arrière, les compagnies aériennes qui suppriment des vols et les TO qui proposent le report, faute de remplissage.. ".



Mais Ludovic Boinet s'inquiète également pour l'an prochain. " Si l'on reporte tous les voyages, cela veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles ventes sur 2021, mais aussi qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde.



Quand les représentants des Entreprises du Voyage ou des compagnies aériennes disent qu'il faudra être patients jusqu'en 2023 pour voir un retour à la normale, je commence à me dire qu'ils ont raison... "