Aveyron : Voyages Ruban Bleu mise sur une reprise dès l'automne 2020

Désormais, le mot d'ordre de Voyages Ruban Bleu est bien de redonner l’envie de voyager aux clients groupes et associations.



Pour cela, le voyagiste mise sur l'automne, avec la sortie d'un petit flyer de 4 pages contenant des idées de sorties à la journée - Voyages Ruban Bleu en propose environ 160 - mais également le rappel de son 43e Voyage de l’Amitié qui compte 1 800 inscrits à ce jour pour 4 jours en octobre à Salou (600 pax) ou sur la Plage de la Chambre d’Amour à Anglet (1 300 pax).



" Bien sûr, il reste encore quelques incertitudes, nous ignorons si nos clients pourront tous partir. Nous avons assoupli nos conditions commerciales , poursuit Benjamin Gourdon.



Notre graphiste a également créé une petite pastille inspirée de notre tout nouveau logo pour donner le sourire et annoncer le retour des voyages sur ce même flyer. "



Voyages Ruban Bleu s'attend à une reprise dès la fin du mois d'août, avec des dossiers individuels, puis à une saison automnale quasi normale, avec le retour des groupes, mais sans le long-courrier.



Tous les salariés sont en chômage partiel et se relaient à hauteur de 20% de leur temps depuis le mois d'avril. " Cela devrait durer jusqu'en août ", précise Benjamin Gourdon. De même, si l'agence de Rodez a rouvert ses portes, celles d’Albi et de Mende sont ouvertes deux jours par semaine.