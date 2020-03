JesuisAgentdevoyages - II. Marie Cornacchia (TUI Store à Manosque) : "Nous avons fait du non-stop pour répondre aux clients"

TourMaG.com - Quelle est la situation pour votre agence et que ressentez-vous ?



Marie Cornacchia : C'est très compliqué. C'est le cœur serré que j'ai tiré le rideau de mon agence lundi 16 mars 2020 après les annonces du Président de la République. Je savais que je n'allais pas y remettre les pieds pendant un petit bout temps.



Après la montée en charge, les nerfs lâchent depuis quelques jours. Tous les jours j'ai les larmes qui montent lorsque j'ouvre mes emails.



Je ne me mets pas bien sûr au même niveau que tous les agents hospitaliers qui se démènent tous les jours auprès des malades, mais le tourisme est un des secteurs les plus impactés par cette crise.



TourMaG.com - Comment se passe les relations avec les clients et quelles les sont réactions face aux propositions de report plutôt que de remboursement ?



Marie Cornacchia : Avec de la pédagogie ils comprennent. Après il y aura toujours des personnes réticentes. Sur les packages TUI a très bien fait les choses, ils ont tout de suite réagi. Nous avons eu des directives et des conseils très rapidement pour nous dire ce qu'il fallait répondre aux clients.



Certains clients nous soutiennent et nous ont fait parvenir de très jolis messages que je relis lorsque j'ai le moral qui flanche. Ensuite vous avez des clients qui fin février début mars ont eu peur et ont voulu annuler. Malgré mes conseils de patienter, ils ont annulé avec les frais qui vont avec, et ils ont regretté par la suite avec les directives du SETO et TUI qui ont suivi... Tout ceci est vraiment compliqué à gérer.



En revanche le gros point noir de cette crise : c'est l'aérien.