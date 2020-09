Aides d'Etat : le "coup de gueule" de L. Boinet (Planet'Rêve) après six mois de crise Covid

Vendre la France, pour compenser, nous demande-t-on. Nouvelle farce marketing ! Nous étions 6 000 à vendre le monde et on trouverait des clients partout pour vendre la France et remplir nos ventes. N'importe quoi !



Utopie ou incompétence des gouvernants, mais c'est impossible comme solution.



"J'ai mal à ma France", comme disait l'artiste.



Près de 90 mois que ma société reverse plus de 20% de son produit à son Etat préféré et maintenant que l'on souffre (faible verbe) depuis 6 mois, celui-ci n'est pas fichu de nous sauver intégralement.



Grosso modo, nous avons reçu à peine 10% de ce qu'il s'est "engraissé" en charges et taxes, pour notre part.



Faut-il s'exiler fiscalement alors ? Être filou, escroc, border line ?



Chers élus, chers décideurs, vous avez demandé (voici 10 ans) aux agences de voyages une sécurité pour les clients avec la garantie des sommes versées et nous, chefs d'entreprises, sommes caution personnelle en échange... Super ! Mais comment fait-on si tout s'arrête à cause de cette pandémie ?



L'Etat prend-il le relais et nous rend-il la caution avec cotillons, champagne et tapis rouge ?



Comme depuis six mois et comme pour tous mes confrères, cette lettre restera morte, comme si vous préfériez nous laisser mourir à petit feu... Surtout nous, agences de voyages, qui finalement ne sommes pas grand-chose pour le cher PIB.



A moins qu'à la fin, seuls les gros soient sauvés. Arrangement entre amis ?



A QUI PROFITE CETTE CRISE ?



Vive l'artisanat, vive la proximité disent-ils là-haut dans les bureaux... Foutaise 🤢



Vive la France, Vive la République !"



Ludovic BOINET, Gérant de Planet’Rêve