Hommage à Laurent Lhomme : "l’homme au bon cœur, l’homme au grand cœur"

Quand, quelques mois plus tard, Laurent Lhomme me rappelle pour me dire qu’il va quitter les Cars Dunois et qu’il cherche quelqu’un pour l’aider à racheter une grosse agence sur Orléans, je n’hésite pas une seconde.



Il y a des rencontres qui changent une vie.



Et des opportunités à ne pas rater. Laurent fonctionne à l’intuition, comme moi, et nous étions sur la même longueur d’onde.



Fin 2015, nous rachetons ensemble une première agence. De cette affaire est née une amitié durable, qui survécut à toutes les épreuves que nous avons subies, de la reprise difficile de deux agences Thomas Cook fin 2019 à la longue traversée du désert pendant la crise sanitaire.



Et tout le reste…



Laurent a reçu une formation d’historien.



Et cette passion l’a guidée toute sa vie aux quatre coins du monde. Eternel baroudeur, toujours par monts et par vaux, traversant la France pour un salon, prenant l’avion comme d’autres le métro, Laurent fait partie de ces gens qui ont donné ses lettres de noblesse à notre métier.



Un dévouement sans faille à ses clients, une notion poussée d’un service parfait, l’amour de notre métier.