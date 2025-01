Ce sera tout l'enjeu des prochains jours et semaines : savoir ce qu'il advient de Visit Europe.



Pour l'heure, les salariés ne savent toujours pas quel sort les attend. L'entité française est totalement indépendante et en bien meilleure santé que sa maison mère.



" Ils sont adhérents. Nous ne sommes pas inquiets. En cas de sinistre, ce ne seront pas de gros chiffres, puisque la société travaille essentiellement en BtoB. De plus, la filiale française n’est pas dans la même situation financière que la maison-mère.



Elle est saine. Tout comme FTI, nous nous sentons concernés, surtout par rapport aux agences de voyages qui pourraient être impactées.



Les difficultés d'un producteur ne renvoient pas une bonne image de la profession, ce n'est jamais bon, " nous avait alors confié Mumtaz Teker, le président de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, début janvier.



Et tout comme FTI, l'avenir de Visit Europe s'écrit en pointillé. Le tour-opérateur va se retrouver privé de produits et face à une défiance du marché. D'ailleurs, l'annonce du redressement début janvier, avait entrainé un ralentissement des réservations et provoqué quelques départs.



Peut être qu'un investisseur ou un acteur sera intéressé par la reprise d'une belle marque de l'industrie ?



En attendant, Travel Europe n'est plus. Avec un passif de 30 millions d'euros dont 12,4 millions d'euros étaient en grande partie jugés irrécupérables, selon l'Association alpine des créanciers (AKV), le poids de la dette était devenu bien trop important.