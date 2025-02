Alexis Lacourt (Visit Europe) nous a quittés

Alexis Lacourt, commercial Visit Europe depuis près de 20 ans, nous a quittés.



Les commerciaux du tourisme, au nom de l'ACTIF et de NORMACOM, souhaitent rendre hommage à Alexis. Une cagnotte en ligne sera dédiée à Alexis sera prochainement mis en place par ses confrères commerciaux.



Toute l'équipe de TourMaG s'associe aux associations de l'ACTIF et de NORMACOM pour présenter à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances.