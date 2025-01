Travel Europe : le point sur la santé financière [ABO]

Les dirigeants sont pleinement engagés dans l'opération de sauvetage. Des discussions ont lieu avec un " acteur solide du secteur du voyage ". Elles seraient même à un stade avancé.



Et contrairement à ce qu'ont pu écrire des confrères dans la presse autrichienne et ailleurs, les clients n'ont pas été touchés par l'insolvabilité du tour-opérateur.



Aucun ne figure dans la liste des créanciers et la caisse de garantie locale n'a pas été activée.



L'administrateur devrait se prononcer dans les prochains jours, sur la procédure de redressement envisagée.



Pour un directeur général de Creditreform, l'association de protection des créanciers, tout n'est pas perdu.



" Comme toujours en cas d'insolvabilité, la situation de l'entreprise doit être considérée comme préoccupante. Sur la base du dossier actuel, je pense toutefois qu'il y a de bonnes chances que le plan de redressement envisagé puisse être mis en œuvre.



L'établissement des liquidités nécessaires sera essentiel, " nous a-t-il précisé.



Pour ceux à qui Travel Europe doit de l'argent, le prochain point d'étape est fixé au 26 février 2025. A ce moment, une analyse et l'étude d'un rapport sur le redressement seront effectuées.



En France, la nouvelle a fait grand bruit.



Bien que les professionnels se montrent frileux au moment d'évoquer le cas de Visit Europe, il ne fait pas de doute que certains ont été surpris et choqués, notamment chez les autocaristes qui sont de grands revendeurs du TO.